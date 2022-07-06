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Війна з Росією: хроніка
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Україна стане учасницею ЄС на другий день після перемоги у війні з Росією, - нардеп Дунда

6 липня, 2022 середа
13:48
Світ Україна ЄС

Народний депутат від Слуги Народу Олег Дунда вважає, що Україна стане учасницею Європейського Союзу відразу на другий день після перемоги у війні з країною-агресоркою Російською Федерацією

Політик висловив таку думку в етері телеканалу "Еспресо".

"Не зважаючи на те, чи виконаємо ми умови вступу в Євросоюз, чи не виконаємо, не може бути у ЄС України, яка не перемогла Росію. Україна переможниця стане членкинею Європейського Союзу відразу на другий день після перемоги. Але якщо, в що я не вірю, ми не переможемо у цій війні, ніякої України у Євросоюзу не буде", - зазначив Дунда.

Нардеп додав, що цивілізований світ допомагає нам для того, щоб ми перемогли росіян.

"Війну за незалежність України проти Росії розуміє весь цивілізований світ. Захід дає гроші нам саме для цього - щоб ми виграли цю війну. І наші міжнародні партнери як підтримували нас, так і будуть підтримувати", - зауважив Олег Дунда.

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