Політик висловив таку думку в етері телеканалу "Еспресо".

"Не зважаючи на те, чи виконаємо ми умови вступу в Євросоюз, чи не виконаємо, не може бути у ЄС України, яка не перемогла Росію. Україна переможниця стане членкинею Європейського Союзу відразу на другий день після перемоги. Але якщо, в що я не вірю, ми не переможемо у цій війні, ніякої України у Євросоюзу не буде", - зазначив Дунда.

Нардеп додав, що цивілізований світ допомагає нам для того, щоб ми перемогли росіян.

"Війну за незалежність України проти Росії розуміє весь цивілізований світ. Захід дає гроші нам саме для цього - щоб ми виграли цю війну. І наші міжнародні партнери як підтримували нас, так і будуть підтримувати", - зауважив Олег Дунда.

5 червня Британський політолог Тарас Кузьо заявив, що Путін буде йти до кінця, оскільки перемога України у війні проти Росії означатиме кінець для його режиму.

Станом на початок червня у перемозі України над Росією були впевнені 90,3% українців.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb