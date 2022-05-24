Україна створила консультативну групу на чолі з Єрмаком та ексгенсеком НАТО Расмуссеном щодо формату гарантій безпеки, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський повідомив про створення міжнародної консультативної групи щодо напрацювання гарантій безпеки для України
Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, опублікованому у Telegram.
"Продовжуємо працювати над тим, щоб Україна після цієї війни отримала надійні гарантії безпеки. Зокрема, створена міжнародна консультативна група на чолі з Єрмаком та екс-генсекретарем НАТО Расмуссеном", - зазначив Зеленський.
За його словами, до групи увійдуть фахівці у сферах безпеки й оборони та дипломатії.
"Їхнє завдання – виробити такий формат гарантій, який справді працюватиме. Причому працюватиме не кілька місяців чи років, а протягом життя багатьох поколінь наших українців", - підсумував президент.
- 6 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що радники лідерів вже 7 країн готові обговорювати свою участь в гарантіях безпеки для України.
- 1 травня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна звернулася до Китаю з проханням стати гарантом безпеки.
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