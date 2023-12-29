Україна та 30 держав скликали екстрене засідання Радбезу ООН через масовану атаку РФ

Представник України при ООН Сергій Кислиця оголосив, що екстрене засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй щодо ракетної та дронової атаки Росії відбудеться сьогодні, 29 грудня, о 23:00 за київським часом (о 16:00 за східним часом).

"Ми просимо провести термінове засідання Радбезу у форматі брифінгу - щодо останніх атак на Україну з боку Російської Федерації", - сказав він.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про скликання засідання Ради Безпеки ООН.

"Україна разом із трьома десятками держав-членів ООН звернулася до Еквадорського Головування із запитом на скликання екстреного засідання РБ ООН щодо ракетної та дронової атаки Росії, яка призвела до великої кількості цивільних жертв та руйнувань цивільної інфраструктури", - зазначив очільник українського МЗС.