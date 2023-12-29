Україна та 30 держав скликали екстрене засідання Радбезу ООН через масовану атаку РФ
Через чергові масовані російські обстріли 29 грудня Україна разом із 30 державами подали запит на проведення екстреного засідання Ради Безпеки ООН
Представник України при ООН Сергій Кислиця оголосив, що екстрене засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй щодо ракетної та дронової атаки Росії відбудеться сьогодні, 29 грудня, о 23:00 за київським часом (о 16:00 за східним часом).
"Ми просимо провести термінове засідання Радбезу у форматі брифінгу - щодо останніх атак на Україну з боку Російської Федерації", - сказав він.
Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про скликання засідання Ради Безпеки ООН.
"Україна разом із трьома десятками держав-членів ООН звернулася до Еквадорського Головування із запитом на скликання екстреного засідання РБ ООН щодо ракетної та дронової атаки Росії, яка призвела до великої кількості цивільних жертв та руйнувань цивільної інфраструктури", - зазначив очільник українського МЗС.
- У ніч на 29 грудня Росія здійснила масований повітряний удар по Україні: запустила кілька груп "шахедів", а під ранок терористи запустили ракети. Окупанти вдарили по багатоповерхівках, навчальних закладах, торговельному центру та пологовому.
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