Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Україна та 30 держав скликали екстрене засідання Радбезу ООН через масовану атаку РФ

Україна та 30 держав скликали екстрене засідання Радбезу ООН через масовану атаку РФ

29 грудня, 2023 п'ятниця
22:14
Війна з Росією Радбез ООН

Через чергові масовані російські обстріли 29 грудня Україна разом із 30 державами подали запит на проведення екстреного засідання Ради Безпеки ООН

Представник України при ООН Сергій Кислиця оголосив, що екстрене засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй щодо ракетної та дронової атаки Росії відбудеться сьогодні, 29 грудня, о 23:00 за київським часом (о 16:00 за східним часом).

"Ми просимо провести термінове засідання Радбезу у форматі брифінгу - щодо останніх атак на Україну з боку Російської Федерації", - сказав він.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про скликання засідання Ради Безпеки ООН.

"Україна разом із трьома десятками держав-членів ООН звернулася до Еквадорського Головування із запитом на скликання екстреного засідання РБ ООН щодо ракетної та дронової атаки Росії, яка призвела до великої кількості цивільних жертв та руйнувань цивільної інфраструктури", - зазначив очільник українського МЗС.

  • У ніч на 29 грудня Росія здійснила масований повітряний удар по Україні: запустила кілька груп "шахедів", а під ранок терористи запустили ракети. Окупанти вдарили по багатоповерхівках, навчальних закладах, торговельному центру та пологовому.
Світ
Україна
ООН
МЗС України
Читайте також:
Бої тривають
28 грудня, 2023 четвер
РФ захопила позиції на Запоріжжі, які ЗСУ відбили під час літнього контрнаступу, - ISW
гривня тисяча гривень
28 грудня, 2023 четвер
У Мінсоцполітики розповіли, що буде з пенсіями в разі затримки фіндопомоги від США та ЄС
ЗСУ, шеврон з прапором
28 грудня, 2023 четвер
Тіла розстріляних на Запоріжжі полонених українських бійців евакуювали, - речник ЗСУ
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.08
    Купівля 38.08
    Продаж 38.87
  • EUR
    Купівля 41.9
    Продаж 43.06
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
29 грудня
22:25
електроенергія, шахеди
Росія запустила "шахеди": БПЛА фіксують у центральній частині України. Ситуація ввечері 29 грудня
22:12
Окупанти планують знести 30% приватного сектору в Маріуполі, компенсацій власникам не передбачається
21:56
ООН
ПАР подала позов про геноцид проти Ізраїлю до Міжнародного суду
21:23
СБУ оголосила підозру у фінансуванні збройної агресії РФ алкомагнату Черняку
21:18
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Під час масованої атаки на Україну РФ використала двомісячну норму ракет Х-101. Воєнні підсумки тижня
21:15
Гроші
До загального фонду держбюджету в 2023 році надійшло 1,66 трлн грн
21:09
Південнокитайське море
Британію та Данію сполучив найдовший електрокабель у світі
20:48
Володимир Зеленський
Працюватимемо над тим, щоб повернути війну назад до цих покидьків — у Росію: Зеленський про масований обстріл України 29 грудня
20:33
КАМАЗ, російська армія, терористи, окупант
Агенти "Атеш" провели диверсійну операцію на лівобережній Херсонщині: у росіян втрати
20:28
гроші війна
Мобілізація коштів для бюджету. Про що йдеться в Національній стратегії доходів
20:03
OPINION
Михайло Басараб
У кожного покоління своє "ніколи знову"
19:53
Байден та Зеленський зустрічаються на саміті НАТО
"Мета Путіна залишається незмінною": Байден після масованого обстрілу України звернувся до Конгресу США
19:17
Естонія
На КПП в Естонії стало прибувати дедалі більше людей з Росії, аби отримати заборону на в'їзд
19:09
Оновлено
Володимир Зеленський, Авдіївка
Зеленський відвідав позиції українських військ в Авдіївці
19:09
Оновлено
Польща
Під час тривоги в Україні повітряний простір Польщі перетнула російська ракета. Дуда провів перемовини з генсеком НАТО
19:07
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулося 31 боєзіткнення, Сили оборони відбили 24 атаки на чотирьох напрямках, - Генштаб
19:05
Росія продовжує продукувати фейки
"Ураження бази найманців, військові склади та ППО": як пропаганда виправдала терористичний удар по Україні
19:02
Грант Шаппс
Британія після чергового обстрілу РФ відправляє сотні ракет ППО Україні
18:59
Міністерство оборони України
Міноборони виграло суд в іноземного постачальника, який передав неякісні бронежилети ЗСУ: він має повернути Україні понад 1 млрд грн
18:50
Оновлено
Обстріл Києва. 29.12.2023
Масований повітряний удар РФ по Україні: відомо про 31 загиблого і понад 100 поранених. Усі деталі
18:48
Ексклюзив
БПЛА Фурія
Обсяг виробництва БПЛА "Фурія" можна збільшити вдвічі, - директор "Атлон-Авіа" Вʼюнник
18:41
Василь Кравець
Футболіст "Дніпра-1" принципово не хоче їхати в європейський чемпіонат під час війни, - ЗМІ
18:40
Огляд
"Щасливий випадок"
Організувати свій "Щасливий випадок": що подивитися у вихідні
18:31
Шмигаль
Кабмін для надання Єврокомісії затвердив проєкт плану Ukraine Facility на €50 млрд
18:25
Іспанські журналісти у Бородянці
In Solidarity With Ukraine: культурні діячі з Іспанії відвідали деокуповані території та побачили наслідки російської агресії
18:23
В Україні за добу ліквідували понад 100 шахрайських call-центрів
Викрадали персональні дані і гроші українців та іноземців: в Україні за добу ліквідували понад 100 шахрайських call-центрів
18:19
На фото: Ільдар Абдразаков
Паризька, Віденська та Цюрихська опери відсторонили російського співака за підтримку Путіна
18:14
В Україні 18 тис. кв. кілометрів деокупованих територій не становлять мінної загрози, - Міноборони
18:09
Партнерський матеріал
Ключовий момент: Україна – Швеція на Євро-2020
18:00
OPINION
Олексій Голобуцький
Росія остаточно занурилася в тоталітаризм
17:55
На фото: Меган Маккейн
Відома американська оглядачка розкритикувала нову стрічку Бредлі Купера "Маестро"
17:55
мікрочіп
Nvidia випустила для Китаю новий ігровий чіп, який відповідатиме експортному контролю США
17:55
PR
Правильний підхід до виховання: як навчити цуценя не гавкати щохвилини
17:45
Не можна дозволити передачу держзамовлень компаніям-імпортерам, бо податки йдуть на армію, - Федерація роботодавців
17:30
Париж
Франція посилює заходи безпеки на новорічні свята на тлі терористичної загрози
17:27
БРІКС
Аргентина офіційно відмовилася вступати до БРІКС
17:26
Іран
В Ірані стратили чотирьох людей, яких звинуватили у зв'язках з ізраїльською розвідкою, - Reuters
17:12
Кабмін
Уряд затвердив склад наглядової ради АТ "Українська оборонна промисловість"
17:09
Анонс
Студія Еспресо і новорічна ялинка
Яким буде новорічний ефір на телеканалі Еспресо
17:02
Оновлено
Черкащина, обстріл
РФ знову вдарила ракетами по Україні 29 грудня: на Черкащині зруйновано будинки, 8 людей постраждали
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV