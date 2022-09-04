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Україна та Австрія підписали угоду про економічне співробітництво

4 вересня, 2022 неділя
18:58
Економіка Міністерка економіки Юлія Свириденко та Федеральний міністр праці та економіки Республіки Австрія Мартін Кохер

Україна та Австрія сьогодні, 4 вересня, підписали угоду про економічну співпрацю і планують реалізувати проєкти на понад €500 млн

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

Як йдеться у повідомленні, міністерка економіки Юлія Свириденко та федеральний міністр праці та економіки Австрії Мартін Кохер підписали Рамкову угоду між країнами про економічне співробітництво у розвитку проєктів. Підписання угоди відбулось в неділю, 4 вересня, у Кракові під час візиту Юлії Свириденко до Польщі.

Відповідно до цієї угоди уряди України та Австрії домовились про:

  • використання економічного потенціалу для зміцнення двосторонніх економічних відносин;
  • сприяння розвитку сучасної соціальної та навчальної інфраструктури, зокрема розвитку мережі сучасних медичних та професійно-технічних навчальних закладів;
  • сприяння розвитку ринку страхової медицини в Україні;
  • активізацію двосторонніх економічних відносин, у сфері інвестицій, інновацій та реалізації економічних проєктів, особливо в галузі медичних технологій та закладів охорони здоров’я, але не обмежуючись ними. 

“Напад Росії – це атака не лише на Україну, а й на всю європейську систему, тому відновлення нашої держави має бути спільною справою. Ми вдячні нашим австрійським партнерам за готовність брати активну участь у відбудові України та інвестувати в її розвиток”, - сказала Свириденко.

За словами міністерки, підписана угода про економічне співробітництво дозволить Україні започаткувати низку важливих проєктів, зокрема, в сфері охорони здоров'я.

"Серед першочергових – будівництво та оснащення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" і сучасної університетської клініки у Києві, а також створення Національного реабілітаційного центру у Львові. Орієнтовна вартість цих проєктів складатиме понад €500 млн”, - повідомила Свириденко.

Для реалізації проєктів залучать пов’язане пільгове довгострокове фінансування під гарантії європейських експортних кредитних агенцій. Очікується, що ефективна ставка залучення коштів не перевищить 3% річних, а термін запозичення складатиме до 14 років.

"Таке пільгове цільове фінансування соціально-значущих проєктів є хорошою альтернативою та доповненням до більш дорогих та короткострокових зобов’язань, що зазвичай запозичуються для поповнення обігових коштів державного бюджету", - йдеться у повідомленні.

  • Україна 31 серпня передала ЄС необхідні ратифіковані документи для приєднання до Конвенції про процедуру спільного транзиту та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами.

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Україна
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Медицина
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