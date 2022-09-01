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Україна передала ЄС ратифіковані документи для приєднання до "митного безвізу"

1 вересня, 2022 четвер
11:15
Економіка ЄС Україна

Україна 31 серпня передала ЄС необхідні ратифіковані документи для приєднання до Конвенції про процедуру спільного транзиту та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами

Про це повідомляє Державна митна служба України у фейсбуці.

Як йдеться у повідомленні, Україна вчора, 31 серпня, передала європейській стороні необхідні ратифіковані документи для приєднання до "митного безвізу".

"31 серпня 2022 р., українська сторона передала європейській стороні необхідні інструменти для приєднання до Конвенції про процедуру спільного транзиту та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами. Днем раніше Верховна Рада України ратифікувала конвенції, а Президент підписав відповідні закони", - пише ДМСУ.

За словами заступника Міністра фінансів України з питань європейської інтеграції Юрія Драганчука, з приєднанням до міжнародних митних конвенцій та запуском відповідних законодавчих змін Україна виконає 81% своїх зобов’язань Угоди про асоціацію з ЄС у митній сфері.

"Для отримання офіційного запрошення Україні потрібна була згода усіх 35-ти країн-учасниць конвенцій, а це: 27 країн ЄС, 4 країни ЄАВТ (Ісландія, Норвегія, Ліхтенштейн, Швейцарія), Велика Британія, Туреччина, Північна Македонія, Сербія. І відповідне рішення було ухвалено", - пише ДМСУ.

Також повідомляється, що після приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту, український бізнес зможе користуватися перевагами та спрощеннями, які має бізнес у 35-ти країнах Конвенції.

“Політичне рішення 35 країн запросити Україну до Конвенції про процедуру спільного транзиту є оцінкою зусиль України та визнанням великого прогресу, досягнутого для запровадження процедури спільного транзиту. Це спонукає Євросоюз продовжувати допомогу на митному напрямку”, - зазначив міжнародний експерт з питань митниці Програми ЄС з підтримки управління державними фінансами в Україні Вітяніс Алішаускас.
  • Нагадаємо, об’єднаний комітет Конвенції про спільний транзит та Конвенції про спрощення формальностей 25 серпня ухвалив офіційне рішення запросити Україну приєднатися з 1 жовтня 2022 року
  • 25 червня заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм заявив, що Україна підпише "транспортний безвіз" із ЄС, після чого дозволи на міжнародні перевезення країнами Союзу будуть не потрібні.  На його думку, кількість вантажних перевезень збільшиться у 5-7 разів у порівнянні з тим, що було до 24 лютого.
  • Рада 30 серпня ратифікувала Конвенції про спільний транзит і спрощення формальностей у торгівлі.

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Україна
Верховна Рада
ЄС
транспорт
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