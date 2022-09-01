Україна передала ЄС ратифіковані документи для приєднання до "митного безвізу"

Про це повідомляє Державна митна служба України у фейсбуці.

Як йдеться у повідомленні, Україна вчора, 31 серпня, передала європейській стороні необхідні ратифіковані документи для приєднання до "митного безвізу".

"31 серпня 2022 р., українська сторона передала європейській стороні необхідні інструменти для приєднання до Конвенції про процедуру спільного транзиту та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами. Днем раніше Верховна Рада України ратифікувала конвенції, а Президент підписав відповідні закони", - пише ДМСУ.

За словами заступника Міністра фінансів України з питань європейської інтеграції Юрія Драганчука, з приєднанням до міжнародних митних конвенцій та запуском відповідних законодавчих змін Україна виконає 81% своїх зобов’язань Угоди про асоціацію з ЄС у митній сфері.