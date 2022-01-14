Україна та НАТО підпишуть угоду про посилення кіберспівробітництва

Про це йдеться у заяві генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга у п'ятницю, 14 січня.



Генсек Альянсу рішуче засуджує кібератаки на уряд України.



"НАТО вже багато років тісно співпрацює з Україною, допомагаючи посилити її кіберзахист. Кіберексперти НАТО в Брюсселі обмінюються інформацією зі своїми українськими колегами про поточну шкідливу кібердіяльність", - йдеться у заяві.



Столтенберг зазначив, що НАТО посилить співпрацю з Україною в цій сфері.



"Найближчими днями НАТО і Україна підпишуть угоду про посилення кіберспівробітництва, включаючи доступ України до платформи обміну інформацією про шкідливі програми. Рішуча політична і практична підтримка НАТО України буде продовжена", - підкреслив він.



Нагадаємо, в Україні в ніч з 13 на 14 січня 2022 року відбулася глобальна хакерська атака на сайти уряду.

Держспецзв'язку повідомила, що витоку персональних даних внаслідок хакерської атаки 13 та 14 січня не було.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель засудив кібератаки проти сайтів українських держустанов та заявив, що комітет ЄС з питань політики та безпеки і кіберпідрозділи зустрінуться, щоб обговорити варіанти допомоги Україні.