Україна та Південна Корея обговорили посилення санкцій проти Росії

Про це йдеться на офіційному урядовому сайті.



Відомо, що обговорення санкцій проти Росії пройшло під час телефонної розмови. Міністерка економіки Юлія Свириденко закликала співголову українсько-корейської міжурядової комісії з торговельно-економічного співробітництва Йонг Сон Дока посилити санкції у сфері імпорту нафти й газу з Росії.



За словами Йонг Сон Дока, Південна Корея візьме участь у повоєнній відбудові України, зокрема у сфері інфраструктури та трансформації економіки.



Україна також розраховує на посилення корейських інвестицій в аграрній сфері.

Нагадаємо, Велика Британія оновила список санкцій проти Росії.

Раніше, проти Газпрому та 50 юридичних та фізичних осіб запровадила санкції Польща.

Речниця Білого дому Джен Псакі, коментуючи можливе запровадження санкцій проти ймовірної дружини президента РФ Кабаєвої, сказала, що від обмежень ніхто не застрахований.

Державний секретар міністерства Європи й закордонних справ Франції Клеман Бон заявив, що після переобрання Макрона Франція ініціюватиме нові санкції проти Росії.