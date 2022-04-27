Україна та Південна Корея обговорили посилення санкцій проти Росії
Під час обговорення Південною Кореєю та Україною санкцій проти Росії, особливу увагу приділили сфері імпорту нафти та газу, а також припинення спільних з Росією інфраструктурних проєктів
Про це йдеться на офіційному урядовому сайті.
Відомо, що обговорення санкцій проти Росії пройшло під час телефонної розмови. Міністерка економіки Юлія Свириденко закликала співголову українсько-корейської міжурядової комісії з торговельно-економічного співробітництва Йонг Сон Дока посилити санкції у сфері імпорту нафти й газу з Росії.
За словами Йонг Сон Дока, Південна Корея візьме участь у повоєнній відбудові України, зокрема у сфері інфраструктури та трансформації економіки.
Україна також розраховує на посилення корейських інвестицій в аграрній сфері.
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