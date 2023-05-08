Україна та РФ досягли домовленості про взаємне відвідування місць утримання цивільних: здійснено перші візити
Офіс Уповноваженого ВРУ з прав людини та представники держдуми Росії розпочали спільну діяльність щодо моніторингових візитів місць утримання цивільних осіб
Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.
"23 квітня поточного року росіяни відвідали наших громадян у місцях несвободи у Луганській області, усього 17 осіб", - написав він.
Натомість українська сторона 3 травня разом із ГО "Надія" відвідали 17 обвинувачених, яких утримують на нашій території, і передали їм попередньо узгоджені набори речей першої необхідності.
"На підтвердження дійсності вказаних моніторингових візитів обидві сторони обмінялися списками зазначених осіб та відео, які засвідчують факт спілкування", - розповів Лубінець.
Також про візит поінформували родичів.
"Сподіваємося, що розпочата практика призведе до розблокування процедури звільнення цивільних заручників і засуджених осіб, із тим, щоб якнайшвидше їх вдалося повернути додому!" - резюмував омбудсмен.
- У квітні запрацювала інтерактивна мапа місць, де РФ утримує українських цивільних і військовополонених.
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