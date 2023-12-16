Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море", - міністр Стрілець

Про це Руслан Стрілець повідомив у фейсбуці.

"Ми виконали "домашню роботу" і здолали довгий шлях по приведенню у відповідність проєкту до вимог Конвенції. Адже Україні не байдуже на добросусідські відносини та дотримання норм міжнародного права. Ми хочемо і можемо шукати спільну мову та виправляти помилки минулого", - пише міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець

Як пише "Радіо Свобода", міждержавний спір стосовно каналу "Дунай – Чорне море" триває ще з 2004 року, відколи Україна запустила плавання каналом в "експериментальному режимі". Тоді Румунія та Європейська комісія виступили проти, посилаючись на природоохоронний статус дельти й відсутність оцінки впливу судноплавства на довкілля.

Для вирішення суперечки у січні 2005 року на основі Конвенції Еспо була створена Комісія із запиту для формування науково обґрунтованої думки щодо можливих наслідків транскордонних впливів під час реалізації та використання каналу "Дунай - Чорне море".