Про це заявив директор Інституту Центральноєвропейської стратегії Дмитро Тужанський в етері Еспресо.

"Я не бачу проблеми, коли на державних та публічних інституціях поруч з українським прапором висить прапор ЄС і стяг нацменшини. Я бачу проблему, коли цей прапор збігається з прапором держави. Угорці Закарпаття кажуть, що це прапор нацменшини, але він ідентичний до прапора Угорщини. У Сербії затвердили спеціальний прапор нацменшини, який відрізняється. В Румунії та Словаччині угорський прапор взагалі заборонений для використання у публічному дискурсі", - зазначив він.

На думку експерта, вихід з кризи українсько-угорських відносин - це довгий бюрократичний дипломатичний процес перегляду та з'ясування питань щодо всіх базових угод.

"Є питання громадянства. Коли базові угоди укладались, в Угорщині не було дозволено множинне громадянство та паспортизація угорців. З 2012 року - це масовий процес і угорська громада на Закарпатті має другі паспорти. Нам фактично треба пройтися ще раз по всіх чутливих питаннях і це не означає, що Україні потрібно в цьому поступатися чи відвойовувати", - сказав Тужанський.

Він вважає, що цей процес треба вкласти в євроатлантичний та євроінтеграційний рух України.

"Цим шляхом рухатися, це також буде питанням безпеки. Я бачу більше небезпеку, коли українська держава не контролює видачу других паспортів для своїх громадян. Легалізувавши цю опцію з країнами ЄС та НАТО, ми можемо домовитися щодо доступу до списку людей, які мають другі паспорти. Щоб у випадку держтаємниці чи інших ситуацій у нас не виникало потім підозр. Що умовний майор з доступом до держтаємниці має паспорти інших країн", - підсумував експерт.