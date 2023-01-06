Україна в 2022 році отримала від іноземних партнерів близько 1 трлн грн, із них 800 млрд грн - від США і ЄС
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль перелічив міжнародних донорів, які надали найбільше фінансової допомоги нашій країні в 2022 році
Про це йшлося на засіданні уряду 6 січня.
Так, Україна в 2022 році отримала від іноземних партнерів близько 1 трлн гривень. На першому місці – США, які надали 410 млрд гривень.
- 390 млрд грн надали країни Європейського Союзу та його інституції разом із Європейським інвестиційним банком.
- 88 млрд грн було отримано від МВФ.
- 60 млрд грн від Канади.
- 35 млрд грн від Великої Британії.
- 34 млрд грн від Світового банку.
- 17 млрд грн від Японії.
Шмигаль подякував міжнародним партнерам за допомогу, завдяки якій держава могла своєчасно й у повному обсязі виплачувати пенсії, зарплати тощо.
- Раніше в Мінекономіки казали, що ВВП України на кінець року впав не так сильно, як прогнозували в лютому.
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