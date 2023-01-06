Про це йшлося на засіданні уряду 6 січня.

Так, Україна в 2022 році отримала від іноземних партнерів близько 1 трлн гривень. На першому місці – США, які надали 410 млрд гривень.

390 млрд грн надали країни Європейського Союзу та його інституції разом із Європейським інвестиційним банком.

88 млрд грн було отримано від МВФ.

60 млрд грн від Канади.

35 млрд грн від Великої Британії.

34 млрд грн від Світового банку.

17 млрд грн від Японії.

Шмигаль подякував міжнародним партнерам за допомогу, завдяки якій держава могла своєчасно й у повному обсязі виплачувати пенсії, зарплати тощо.

Раніше в Мінекономіки казали, що ВВП України на кінець року впав не так сильно, як прогнозували в лютому.

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