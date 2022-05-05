Україна вчиться керувати озброєнням швидше, ніж деякі уряди ухвалюють рішення про його надання, - Кулеба

Про це він написав у твітері.



За словами міністра, запаси радянської зброї зменшуються, а російська агресія - ні. Саме тому Україна переходить на нове озброєнння.



"Потрібне навчання, але ми швидко вчимося. Насправді ми вчимося керувати сучасною зброєю швидше, ніж деяким урядам потрібно прийняти рішення про її надання", - наголосив Дмитро Кулеба.

Прессекретар президента Сергій Никифоров заявив, що головними потребами України є санкції проти РФ та зброя

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