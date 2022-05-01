Головними потребами України є санкції проти Росії й озброєння, - Никифоров
Прессекретар президента Сергій Никифоров заявив, що потреби України зрозумілі партнерам і ними є санкції проти РФ та зброя
Про це він розповів під час телемарафону.
Сергій Никифоров зауважив, що українська сторона повідомляє про потреби країни на рівні президентів, міністрів і радників інших держав. Міжнародні партнери знають, що потрібно Україні.
"Основні питання - зброя та санкції. Санкції також можна назвати зброєю. Це ті важелі, які змусять Росію шукати, прагнути до миру з Україною. Тому тут ми однією мовою говоримо з усіма, наші прохання відомі на загал", - уточнив прессекретар президента.
- 1 травня очільник МЗС України Дмитро Кулеба та голова європейської дипломатії Жозеп Боррель обговорили новий пакет санкцій проти РФ, зокрема ембарго на нафту.
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