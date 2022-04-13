Україна вдячна за військову допомогу США, але ми потребуємо важкого озброєння, – Єрмак

Про це голова Офісу президента Андрій Єрмак написав у Твіттер.



"Ми вдячні за всю допомогу США, яку нам надали досі. Але нам потрібна програма на кшталт ленд-лізу, більш важке озброєння для захисту і запобігання подальшого російського варварства", – написав Єрмак.



Він також подякував президентові США Джо Байдену за оцінку злочинів Росії в Україні.



"Справжній лідер каже правду", – зазначив він.

Нагадаємо, Сенат США відновив програму часів Другої Світової війни – так званий ленд-ліз, який дозволить президенту Джо Байдену оперативніше надавати зброю та здійснювати інші поставки в Україну для відсічі російському ворогу. Україна сподіається на швидке ухвалення його в Палаті представників та підпис президента США.



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