Україна вдячна за військову допомогу США, але ми потребуємо важкого озброєння, – Єрмак
Україна потребує програми на кшталт ленд-лізу та більш важкого озброєння для захисту від російських окупантів
Про це голова Офісу президента Андрій Єрмак написав у Твіттер.
"Ми вдячні за всю допомогу США, яку нам надали досі. Але нам потрібна програма на кшталт ленд-лізу, більш важке озброєння для захисту і запобігання подальшого російського варварства", – написав Єрмак.
Він також подякував президентові США Джо Байдену за оцінку злочинів Росії в Україні.
"Справжній лідер каже правду", – зазначив він.
- Нагадаємо, Сенат США відновив програму часів Другої Світової війни – так званий ленд-ліз, який дозволить президенту Джо Байдену оперативніше надавати зброю та здійснювати інші поставки в Україну для відсічі російському ворогу. Україна сподіається на швидке ухвалення його в Палаті представників та підпис президента США.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.25
Купівля 29.25Продаж 29.88
-
EUR
Купівля 31.73Продаж 32.68
- Актуальне
- Важливе