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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Україна вдячна за військову допомогу США, але ми потребуємо важкого озброєння, – Єрмак

Україна вдячна за військову допомогу США, але ми потребуємо важкого озброєння, – Єрмак

13 квітня, 2022 середа
09:56
війна з Росією Андрій Єрмак

Україна потребує програми на кшталт ленд-лізу та більш важкого озброєння для захисту від російських окупантів

Про це голова Офісу президента Андрій Єрмак написав у Твіттер.

"Ми вдячні за всю допомогу США, яку нам надали досі. Але нам потрібна програма на кшталт ленд-лізу, більш важке озброєння для захисту і запобігання подальшого російського варварства", – написав Єрмак.

Він також подякував президентові США Джо Байдену за оцінку злочинів Росії в Україні.

"Справжній лідер каже правду", – зазначив він.

 
  • Нагадаємо, Сенат США відновив програму часів Другої Світової війни – так званий ленд-ліз, який дозволить президенту Джо Байдену оперативніше надавати зброю та здійснювати інші поставки в Україну для відсічі російському ворогу. Україна сподіається на швидке ухвалення його в Палаті представників та підпис президента США.


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військова допомога
США
ОП
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