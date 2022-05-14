Україна веде перемовини про евакуацію 60 людей з Азовсталі

Цю інформацію Суспільному підтвердила Ірина Верещук.



"Там декілька сотень поранених, їх треба рятувати в першу чергу, бо щодо всіх одразу росіяни не погоджуються. Отже, спочатку важкопоранені й медики, їх дійсно 60 осіб", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна продовжує вести переговори щодо евакуації військових із території Азовсталі. Тоді Ірина Верещук зазначила, що процес перемовин залишається складним. Віцепрем'єрка також закликала "не перебільшувати вплив світових лідерів" і назвала обложений завод "серцем країни".

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