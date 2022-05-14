Україна веде перемовини про евакуацію 60 людей з Азовсталі
На сьогодні не існує шляху для евакуації усіх людей з Азовсталі відразу, однак Україна веде перемовини, щоб витягти звідти декілька сотень поранених та медиків
Цю інформацію Суспільному підтвердила Ірина Верещук.
"Там декілька сотень поранених, їх треба рятувати в першу чергу, бо щодо всіх одразу росіяни не погоджуються. Отже, спочатку важкопоранені й медики, їх дійсно 60 осіб", - сказала вона.
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна продовжує вести переговори щодо евакуації військових із території Азовсталі. Тоді Ірина Верещук зазначила, що процес перемовин залишається складним. Віцепрем'єрка також закликала "не перебільшувати вплив світових лідерів" і назвала обложений завод "серцем країни".
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