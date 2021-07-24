Україна відмовилася вести переговори ТКГ у Мінську

Про це заявив речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович, повідомляє Україна24.

За його словами, українська сторона не погодиться на пропозицію Росії про відновлення очних переговорів у Мінську через політичну та епідеміологічну ситуацію в Білорусі.

"Я не знаю, чим вони керуються, але українська делегація керується двома речами. Перше, ми вважаємо, що епідеміологічна ситуація не дозволяє нам їхати в Мінськ, і ми воліємо залишитися в режимі відеоконференції. Друге – це ситуація в Білорусі, а саме те, що ми не визнали обраним президентом Лукашенка. Україна відмовила йому в праві презентувати білоруський народ. Тобто в такому стані їхати в країну і апелювати до її посередницьких послуг було б величезною помилкою. Думаю, ми залишимося в режимі відеоконференції поки", - заявив Арестович.

Нагадаємо, 21 липня представник РФ в Тристоронній контактній групі Борис Гризлов запропонував провести наступне засідання очно в Мінську.

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