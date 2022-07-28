Україна відновила 31% пошкоджених рашистами об'єктів теплопостачання
Окупанти на території України пошкодили чи знищили в сфері теплопостачання 352 об’єкти критичної інфраструктури. Україна відновила з них 31 відсоток
Про це інформує Міністерство розвитку громад та територій України
Від початку повномасштабного вторгнення станом на 27 липня Росія зруйнувала чи пошкодила в Україні 352 об’єкти критичної інфраструктури у сфері теплопостачання. Мова про 343 котельні (331 пошкоджені і 12 зруйновані), 8 ТЕЦ (4 зруйновані і 4 пошкоджені) та одну ТЕС.
Ці цифри прозвучали з уст заступниці міністра розвитку громад та територій України Наталії Хоцянівської на засіданні Штабу з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2022/2023 років.
На сьогодні відновлено 31% від загальної кількості пошкоджених об'єктів.
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