Україна відновила 31% пошкоджених рашистами об'єктів теплопостачання

Про це інформує Міністерство розвитку громад та територій України

Від початку повномасштабного вторгнення станом на 27 липня Росія зруйнувала чи пошкодила в Україні 352 об’єкти критичної інфраструктури у сфері теплопостачання. Мова про 343 котельні (331 пошкоджені і 12 зруйновані), 8 ТЕЦ (4 зруйновані і 4 пошкоджені) та одну ТЕС.

Ці цифри прозвучали з уст заступниці міністра розвитку громад та територій України Наталії Хоцянівської на засіданні Штабу з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2022/2023 років.

На сьогодні відновлено 31% від загальної кількості пошкоджених об'єктів.

Росія може гатити по об'єктах енергетики, опалювальний сезон складно передбачити, - в ефірі Еспресо сказав радник очільника Нафтогазу Олексій Рябчин

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