Україна - Вірменія. Онлайн-трансляція перед першою домашньою грою у Лізі Націй

О 15:00 долучайтесь до ефіру перед матчем в якому поговоримо про:



- склад на гру: остання гра Пятова;

- включення з ексгравцями збірної;

- Олександр Петраков не згадує свої перемоги;

- Ірландія - Україна: детально розбираємо гру;

- експериментальний склад не вразив;

- Вірменія. Представляємо суперника. Чи є життя без Мхітаряна?

- на зв'язку Лодзь: включення зі стадіону;

- інсайди та новини зі стану Збірної;

- Україна - Вірменія: прогнози та очікування;

- огляд соцмережю



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