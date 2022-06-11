Україна - Вірменія. Онлайн-трансляція перед першою домашньою грою у Лізі Націй
11 червня Олександр Ващук та Андрій Малиновський проведуть два стріма перед та після матчу Збірної України проти Збірної Вірменії
О 15:00 долучайтесь до ефіру перед матчем в якому поговоримо про:
- склад на гру: остання гра Пятова;
- включення з ексгравцями збірної;
- Олександр Петраков не згадує свої перемоги;
- Ірландія - Україна: детально розбираємо гру;
- експериментальний склад не вразив;
- Вірменія. Представляємо суперника. Чи є життя без Мхітаряна?
- на зв'язку Лодзь: включення зі стадіону;
- інсайди та новини зі стану Збірної;
- Україна - Вірменія: прогнози та очікування;
- огляд соцмережю
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