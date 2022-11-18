Україна вироблятиме озброєння спільно з 6 країнами НАТО

Про це повідомляє пресслужба держконцерну "Укроборонпром".

"Україна інтегрується в оборонно-промисловий комплекс НАТО. Укроборонпром спільно вироблятиме та розроблятиме важке озброєння та військову техніку мінімум з шістьма країнами-членами Альянсу. З Польщею, Чехією, Францією, Данією та ще кількома укладені угоди, які не передбачають розголошення будь-яких даних", - йдеться у повідомленні.

У концерні зазначили, що в межах співпраці вже налагоджують виробництво.

"Ми створюємо спільні оборонні підприємства, будуємо лінії виробництва боєприпасів замкнутого циклу, спільно виробляємо броньовану техніку й реактивні системи залпового вогню та спільно розробляємо нові високотехнологічні зразки озброєння. Для цього використовуємо як наявні потужності, так і новостворені у безпечних місцях", - повідомляє Укроборонпром.

Концерн також повідомив, що налагодив виробництво боєприпасів калібру 122 та 152 мм і мін калібру 120 мм.

"Засоби ураження пройшли успішні випробування та виготовляються за технологією НАТО. Вже не перший місяць. Роззосереджено, на різних потужностях, в тому числі країн-партнерів. Боєприпаси, вироблені Укроборонпромом, мають зменшити залежність української артилерії від постачань з-за кордону, де запаси снарядів і мін радянських калібрів поступово вичерпуються", - пояснили в держконцерні.

Раніше,10 листопада, держконцерн "Укроборонпром" звітував про укладення угоди з Чехією, що передбачає створення оборонного кластеру з виготовлення військової техніки, боєприпасів і відкриття сервісних хабів та науково-дослідних центрів.

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