Україна вироблятиме озброєння спільно з 6 країнами НАТО
Укроборонпром уклав угоди з шістьма країнами-членами НАТО, передбачається спільне виготовлення й розробка важкого озброєння та військової техніки
Про це повідомляє пресслужба держконцерну "Укроборонпром".
"Україна інтегрується в оборонно-промисловий комплекс НАТО. Укроборонпром спільно вироблятиме та розроблятиме важке озброєння та військову техніку мінімум з шістьма країнами-членами Альянсу. З Польщею, Чехією, Францією, Данією та ще кількома укладені угоди, які не передбачають розголошення будь-яких даних", - йдеться у повідомленні.
У концерні зазначили, що в межах співпраці вже налагоджують виробництво.
"Ми створюємо спільні оборонні підприємства, будуємо лінії виробництва боєприпасів замкнутого циклу, спільно виробляємо броньовану техніку й реактивні системи залпового вогню та спільно розробляємо нові високотехнологічні зразки озброєння. Для цього використовуємо як наявні потужності, так і новостворені у безпечних місцях", - повідомляє Укроборонпром.
Концерн також повідомив, що налагодив виробництво боєприпасів калібру 122 та 152 мм і мін калібру 120 мм.
"Засоби ураження пройшли успішні випробування та виготовляються за технологією НАТО. Вже не перший місяць. Роззосереджено, на різних потужностях, в тому числі країн-партнерів. Боєприпаси, вироблені Укроборонпромом, мають зменшити залежність української артилерії від постачань з-за кордону, де запаси снарядів і мін радянських калібрів поступово вичерпуються", - пояснили в держконцерні.
- Раніше,10 листопада, держконцерн "Укроборонпром" звітував про укладення угоди з Чехією, що передбачає створення оборонного кластеру з виготовлення військової техніки, боєприпасів і відкриття сервісних хабів та науково-дослідних центрів.
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