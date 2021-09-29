Україна висловила Єврокомісії позицію щодо газового контракту Росії та Угорщини
Міністр енергетики України Герман Галущенко передав європейському комісару з питань енергетики Кадрі Сімсон позицію Києва щодо недавно підписаного контракту на поставки російського газу в Угорщину в обхід України
Про це пише Економічна правда.
За словами представника комісії, Галущенко порушив питання про недавно підписаний контракт між MVM і "Газпромом" на поставку газу в Угорщину і представив позицію України.
"Комісар Сімсон вислухала думку міністра і пояснила йому роль Комісії в оцінці такого контракту відповідно до законодавства ЄС про безпеку поставок. Комісар Сімсон також підтвердила добре відому позицію Комісії про те, що в ЄС вважають Україну надійною транзитною країною", - цитує видання слова придставника Єврокомісії.
Крім того, за його словами, в ході зустрічі єврокомісар підкреслила важливість поточних реформ, що проводяться в Україні "як на оптовому ринку електричної енергії, так і газу, підтримку Комісією синхронізації з електромережею ЄС і готовність сприяти цьому процесу шляхом прийняття дорожньої карти з конкретними кроками і контрольними показниками".
- Нагадаємо, 27 вересня Угорщина підписала з "Газпромом" довгостроковий контракт на поставки газу.
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