Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Україна визнала незалежність Чеченської Республіки Ічкерія як державного формування, тобто ми легітимізуємо їх у міжнародному праві, ми їх визнаємо. Поки це частково визнано, але все починається з малого. У випадку з Чеченською Республікою Ічкерія є серйозні юридичні нюанси. Річ у тім, що вона не вступала до складу Російської Федерації та не підписувала ніяких договорів до початку війн. Тому, Чеченська Республіка Ічкерія має повне право на державний суверенітет, який доводила зі зброєю в руках у двох війнах", - зазначив політичний аналітик.



Володимир Горбач додав, що у юридичному сенсі ми маємо визнавати уряд та громадянство людей Чеченської Республіки Ічкерія. До того ж інші країни можуть приєднуватися до цього процесу, тобто ми маємо і можемо закликати інші держави здійснити ті кроки, які зробила Україна у цьому напрямку.



"Але тут справа не лише у правовій частині, а й у політичній. З цього моменту Україна вступила у геополітичну конкуренцію з РФ на території північної Євразії. Україна почала проєктувати майбутнє цієї території та визнавати державності, які суперечать суверенітету чи єдності РФ. Я сподіваюся, що на визнанні Чеченської Республіки Ічкерія процес не завершиться. Наприклад, мені відомо про існування уряду у вигнанні республіки Татарстан і це може бути наступним кроком. Відповідно, у РФ шляху назад вже немає, тільки до розпаду", - підкреслив Горбач.

18 жовтня Верховна Рада України визнала Чеченську республіку Ічкерія тимчасово окупованою Російською Федерацією