Україна втратила $565 млрд через військове вторгнення Росії, – Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що через військове вторгнення Росії Україна втратила $565 млрд
Про це повідомляє "Українська правда".
За словами Шмигаля, для відновлення України знадобиться $565 млрд. Ці кошти наша держава повинна отримати коштів репатріації РФ
"В нашому Уряді вже створена та працює група, яка займається оцінкою втрат для економіки внаслідок російської агресії. Попередні розрахунки говорять, що наразі прямі одноразові втрати для України складають $565 млрд. Власне це ті кошти, які будуть потрібні, щоб відновлювати нашу державу – і шляхом коштів репатріації РФ, і за рахунок коштів наших партнерів – для того, щоб Україна відновилася", - сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
- 9 березня прем'єр-міністр України Денис Шмагаль оголосив про створення "Фонду відновлення зруйнованого майна та інфраструктури".
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