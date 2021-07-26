Україна втратила всіх представників настільного тенісу на Олімпіаді-2020
Усі українські спортсмени завершили боротьбу в турнірі з настільного тенісу на Олімпіаді-2020
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Українець Коу Лей поступився у другому колі олімпійського турніру з настільного тенісу серед чоловіків. На стадії 1/32 фіналу він програв представнику Єгипту Омару Ассару з рахунком 3:4.
Коу Лей був останнім представником України, який продовжував боротись за медалі з настільного тенісу на Олімпіаді-2020. Раніше після перших матчів турнір покинули Маргарита Песоцька та Анна Гапонова.
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На Олімпіаді-2020 збірній України нагороди принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг та фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів.
З двома бронзовими нагородами наша олімпійська команда займає в загальному медальному заліку 32-е місце.
- Нагадаємо, 24 липня Дар'я Білодід здобула бронзу та принесла Україні першу медаль Олімпійських ігор у Токіо.
- 25 липня фехтувальник Ігор Рейзлін став бронзовим медалістом Олімпіади-2020.
- 26 липня шаблістка Ольга Харлан програла в 1/16 фіналу змагань на Олімпіаді-2020 в Токіо.
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