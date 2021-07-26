Україна втратила всіх представників настільного тенісу на Олімпіаді-2020

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Українець Коу Лей поступився у другому колі олімпійського турніру з настільного тенісу серед чоловіків. На стадії 1/32 фіналу він програв представнику Єгипту Омару Ассару з рахунком 3:4.



Коу Лей був останнім представником України, який продовжував боротись за медалі з настільного тенісу на Олімпіаді-2020. Раніше після перших матчів турнір покинули Маргарита Песоцька та Анна Гапонова.

Читайте також: Топ-10 золотих надій України на Олімпіаді-2020

На Олімпіаді-2020 збірній України нагороди принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг та фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів.

З двома бронзовими нагородами наша олімпійська команда займає в загальному медальному заліку 32-е місце.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb