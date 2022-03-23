Україна вже отримала частину нового пакету військової допомоги від США на $0,8 млрд, - CNN

Про це повідомляє CNN, з посиланням на чиновника в адміністрації президента США, інформує Еспресо.TV

Перші поставки нової військової допомоги у розмірі 800 мільйонів доларів, яку президент США Джо Байден надсилає Україні, почали надходити в країну.

Байден оголосив про новий пакет минулого тижня після того, як президент України Володимир Зеленський палко звернувся до Конгресу з проханням про додаткову допомогу.

За словами чиновника, США продовжуватимуть якнайшвидше пересилати решту 800 мільйонів доларів в Україну, враховуючи, що це, серед іншого, 800 зенітних систем Stinger і 100 озброєних безпілотників. Обидва вважаються важливими для оборони України.

Окрім цього, США майже завершили доставку більшої частини пакету вартістю 200 мільйонів доларів, оголошеного Байденом 12 березня, включаючи всі протиповітряні системи Stinger і більшість протитанкових ракет Javelin. Очікується, що решту обладнання з цього пакету буде доставлено найближчим часом, сказав чиновник, але відмовилися називати точні терміни.

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що українці захищаються дуже розумно, спритно та творчо.

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