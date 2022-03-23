Українці захищаються дуже розумно, спритно та творчо, – речник Пентагону
Також міністерство оборони США відзначило, що ЗСУ все більше переходять у наступ
Про це повідомляє BBC, передає Espreso.TV.
Речник міністерства оборони США Джон Кірбі заявив журналістам на своєму крайньому брифінгу, що Україна захищає частини країни "дуже розумно, дуже спритно, дуже творчо".
"Ми бачимо ознаки того, що українці зараз трохи більше переходять у наступ, зокрема на півдні поблизу Херсона, де вони намагаються повернути свою територію", – сказав він і додав, що українські сили планували контратаки і тепер "рухаються в цьому напрямку".
"Українці виставили дуже жорстку оборону... росіяни не досягли жодної зі стратегічних цілей, які вони поставили перед собою", - наголосив Джон Кірбі.
- Нагадаємо, росіяни виснажені, обморожені та позбавлені ресурсів на суші та у морі, а українці готові йти в наступ, - джерело ВВС у Пентагоні
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30.01
-
EUR
Купівля 32.47Продаж 33.29
- Актуальне
- Важливе