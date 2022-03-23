Українці захищаються дуже розумно, спритно та творчо, – речник Пентагону

Про це повідомляє BBC, передає Espreso.TV.

Речник міністерства оборони США Джон Кірбі заявив журналістам на своєму крайньому брифінгу, що Україна захищає частини країни "дуже розумно, дуже спритно, дуже творчо".

"Ми бачимо ознаки того, що українці зараз трохи більше переходять у наступ, зокрема на півдні поблизу Херсона, де вони намагаються повернути свою територію", – сказав він і додав, що українські сили планували контратаки і тепер "рухаються в цьому напрямку".

"Українці виставили дуже жорстку оборону... росіяни не досягли жодної зі стратегічних цілей, які вони поставили перед собою", - наголосив Джон Кірбі.

Нагадаємо, росіяни виснажені, обморожені та позбавлені ресурсів на суші та у морі, а українці готові йти в наступ, - джерело ВВС у Пентагоні

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