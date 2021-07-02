Україна з початку липня вдвічі збільшила імпорт газу
З початку липня імпорт газу в Україну зріс до 15,8 млн куб.м
Про це у Facebook повідомив голова "Оператора ГТС України" Сергій Макогон.
За його словами, з початку липня імпорт газу в Україну наразі складає 15,8 млн куб.м на добу.
Макогон зазначив, що 91% обсягу газу надходить з Угорщини, 7% - зі Словаччини, а 2% - з Польщі.
Він зауважив, що додаткові надходження дозволять збільшити закачування газу до ПХГ для забезпечення проходження наступного опалювального сезону.
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