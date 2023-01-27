Україна закликала Ізраїль і Палестину до стриманості після взаємних ракетних обстрілів
Україна занепокоєна загостренням безпекової ситуації на території Ізраїлю та Палестини, спричиненим взаємними ракетними обстрілами, і закликала сторони до стриманості
Про це йдеться у коментарі МЗС України щодо загострення палестино-ізраїльського протистояння.
Зокрема у зовнішньополітичному відомстві зауважили, що Україна, яка потерпає від збройної агресії РФ, як ніхто, розуміє потребу в мирі.
"Засуджуючи прояви тероризму в будь-якій формі, Україна виступає за необхідність мирного співіснування палестинського та ізраїльського народів і закликає сторони до стриманості та негайного припинення ракетних атак для запобігання подальших людських жертв та руйнувань", - зазначили в МЗС.
Окрім цього, також додається, що Україна вітає посередницькі зусилля міжнародної спільноти, спрямовані на деескалацію ситуації та пошук шляхів вирішення конфлікту, його остаточного врегулювання на основі принципу двох держав, які співіснуватимуть в мирі та безпеці, заявили у зовнішньополітичному відомстві.
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