Україна закликала найбільші тютюнові компанії світу припинити співпрацю з Росією

Про це він повідомив у своєму Facebook, інформує Еспресо.TV.

"121 дитина загинула, мільйони українців вимушено покинули свої домівки, тисячі зруйнованих шкіл, лікарень, дитсадків. Можна нескінченно перелічувати жахливі наслідки, яких зазнає Україна внаслідок варварської війни розпочатої РФ", – пише Марченко.

Він пояснює, що працювати та вести бізнес в РФ означає сплачувати податки, які спрямовуються на фінансування терористичних дій режиму Путіна. "І сотні міжнародних компаній вже зробили вибір на користь миру та припинили роботу в РФ", – додав міністр.

Згідно з попередніми повідомленнями компаній, їх офіційна позиція зводиться до скасування нових інвестицій та призупинення роботи окремих підрозділів. Зокрема, пише Марченко, British American Tobacco розглядає опцію трансферу бізнесу в РФ третій стороні, якою може бути локальний гравець.

Japan Tobacco International поки що припиняють нові інвестиції, як і Philip Morris International.

"Однак, цього недостатньо. Моє переконання – компромісів та згладжувальних альтернатив не може бути. Сподіваюсь, що найбільші тютюнові виробники приєднаються до більшості міжнародного бізнесу та зроблять вибір на користь безпеки України та всього цивілізованого світу", – резюмує міністр.

Нагадаємо, саме тютюнові компанії є най двома найбільшими платниками податків у Росії. Третє місце займає компанія Renault, яка сьогодні, 23 березня, оголосила про закриття свого заводу у Москві.

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