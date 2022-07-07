Україна закликала найбільшого нафтотрейдера припинити постачання російської нафти

Про це пише The Guardian.

Радник президента з питань економіки Олег Устенко надіслав відповідного листа від імені глави держави. У листі Устенко попросив компанію-нафтотрейдера повідомити, коли вона відвантажить останній барель російської нафти і скільки саме її буде відправлено до цієї дати.

Видання повідомляє, що Зеленський попросив Vitol припинити свої ділові відносини з Росією в березні, щоб "перекрити грошовий потік", який, за його словами, фінансував "масове вбивство невинних людей".

Нафтотрейдер, що базується в Женеві, заявив у квітні, що обсяги російської нафти, "суттєво зменшаться у другому кварталі, оскільки поточні контрактні зобов’язання зменшаться", і що він планує "відійти з російського ринку". Компанія планувала, що до кінця року припинить транспортування російської нафти.

Але в листі Олег Устенко наголосив, що ці обіцянки не були виконані. Дані про перевезення показали, що компанія Vitol зафрахтувала у червні через порти Росії понад 11 млн барелів нафти. А з початку вторгнення Росії до України, 24 лютого, компанія зафрахтувала понад 38 млн барелів нафти з російських портів вартістю приблизно 3,21 млрд дол. (у середньому – понад 9 млн барелів на місяць).

"Vitol був найбільшим західним трейдером російської нафти, що перевозиться морем, після повномасштабного вторгнення 24 лютого. Це нахабна нажива на кривавій нафті, яка фінансує вбивства мирного українського населення", – сказав радник президента України.

У квітня голландська компанія Vitol Group з головним офісом у Женеві заявила, що повністю припинить торгівлю нафтою та нафтопродуктами з Росії уже до кінця 2022 року

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