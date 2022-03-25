Україна запропонувала ЄС повністю заблокувати наземне та морське сполучення з РФ
Україна пропонує ЄС повністю заблокувати транспортне сполучення з Росією
Міністерство інфраструктури України направило офіційне звернення до Європейської комісії з пропозиціями посилити економічний тиск на РФ та Республіку Білорусь, передає "Espreso.TV".
"Не зважаючи на вже запроваджені обмежувальні заходи, російський бізнес знаходить обхідні шляхи та продовжує здійснювати операції в інших країнах. Відповідно, наявні санкції повністю не досягають своєї мети", – пишуть у міністерстві.
Мінінфраструктури пропонує Європейському Союзу:
- повністю заблокувати наземне та морське транспортне сполучення з Росією та Білорусією;
- заблокувати можливість перевезення вантажів і людей до Росії та Білорусі через територію Європейського Союзу і через його кордони;
- заборонити надання митних послуг щодо товарів, що доставляються до РФ та Республіки Білорусь.
Зазначається, що вказані заходи необхідні для зупинки постачання до країни-агресора товарів подвійного призначення, що можуть використовуватися для військових потреб.
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