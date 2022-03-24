Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у зверненні, яке транслювалося в ефірі інформаційного телемарафону, - інформує Еспресо.TV.



"Вони думали, що санкції, якщо їх встигнуть ввести, будуть символічними. Натомість нам вдалося організувати руйнівний економічний удар. За місяць міжнародна спільнота загалом запровадила понад 4 тис. санкцій. Російська економіка йде на дно", - зазначив він.

Кулеба підкреслив, що щоденна робота президента та української дипломатії дозволила консолідувати глобальну антивоєнну коаліцію.

Міністр наголосив, що влада веде переговори про нові санкції, нове постачання зброї, залучення масштабної гуманітарної та фінансової підтримки.



"Цей місяць приніс велике горе, але й також нову надію - членство України в ЄС перейшло із розряду далекої мрії у реальну осяжну перспективу. Завдяки роботі президента, завдяки зусиллям українського народу зі стримування загарбників ми відкрили двері для повноцінного вступу України в ЄС. І я переконаний, що нам це вдасться", - зауважив Кулеба.

Очільник МЗС заявив, що український народ - це народ переможців, а в Україні сьогодні народжується нова надія для нового вільного та справедливого світу.

Нагадаємо, Кулеба назвав країни з якими Україна домовляється про гарантії безпеки.

Кулеба закликав ЄС не платити Росії за газ у рублях.

Кожна десята пропозиція Росії на переговорах стосується санкцій, це біль для них, – Кулеба

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