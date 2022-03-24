Все одно, що однією рукою допомагати вбивати українців: Кулеба закликав ЄС не платити Росії за газ у рублях
Країна-агресор вимагає, щоб за постачання газу їй платили рублями. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав країни Європейського Союзу не погоджуватись на такий шантаж.
Про це він написав у Twitter.
Дмитро Кулеба закликав європейців не віддаватися на шантаж зі сторони Росії.
"Якщо будь-яка країна ЄС поступиться принизливим вимогам Путіна платити за нафту і газ в рублях, це буде все одно, що однією рукою допомагати Україні, а іншою – допомагати росіянам вбивати українців. Я закликаю відповідні країни зробити мудрий і відповідальний вибір", – йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін доручив уряду приймати оплату за поставлений "недружнім країнам" газ лише у рублях.
- Міністр економіки Німеччини Роберт Габек зазначив, що вимога Росії до країн, оголошених "недружніми", платити за газ у рублях суперечить укладеному контракту.
- Директор Інституту світової політики Євген Магда вважає, що президент Росії Володимир Путін піднімає ставки і йде у ва-банк напередодні екстреного саміту НАТО.
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