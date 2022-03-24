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Все одно, що однією рукою допомагати вбивати українців: Кулеба закликав ЄС не платити Росії за газ у рублях

24 березня, 2022 четвер
10:44
Економіка Дмитро Кулеба

Країна-агресор вимагає, щоб за постачання газу їй платили рублями. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав країни Європейського Союзу не погоджуватись на такий шантаж.

Про це він написав у Twitter.

Дмитро Кулеба закликав європейців не віддаватися на шантаж зі сторони Росії.

"Якщо будь-яка країна ЄС поступиться принизливим вимогам Путіна платити за нафту і газ в рублях, це буде все одно, що однією рукою допомагати Україні, а іншою – допомагати росіянам вбивати українців. Я закликаю відповідні країни зробити мудрий і відповідальний вибір", – йдеться в повідомленні.

  • Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін доручив уряду приймати оплату за поставлений "недружнім країнам" газ лише у рублях.
  • Міністр економіки Німеччини Роберт Габек зазначив, що вимога Росії до країн, оголошених "недружніми", платити за газ у рублях суперечить укладеному контракту.
  • Директор Інституту світової політики Євген Магда вважає, що президент Росії Володимир Путін піднімає ставки і йде у ва-банк напередодні екстреного саміту НАТО.
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Росія
ЄС
газ
нафта
війна з Росією
Дмитро Кулеба
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