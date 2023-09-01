Україна запустила застосунок "Мрія" для освіти дітей за кордоном

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Українська освітня "Мрія". Новий застосунок, який допомагатиме мільйонам наших людей так само ефективно, як "Дія". Українські учні та учениці, батьки, вчителі – кожен зможе скористатися функціями "Мрії", - написав він.

"Сьогодні зробив першу презентацію проєкту. І саме тим, хто буде нею користуватися. Українські школи та наші хлопці й дівчата, які навчаються зараз за кордоном. Наші вчителі", - додав президент.

З нагоди Дня знань він поспілкувався в режимі відеоконференції з українськими учнями та педагогами й привітав їх із початком нового навчального року. До онлайн-спілкування долучилися майже 40 навчальних закладів із 23 областей України, у тому числі з прифронтових міст. Також під'єдналися діти біженців, які навчаються у Стамбулі, Вільнюсі, Варшаві, Мюнхені.

Розповідаючи учасникам відеоконференції про новий застосунок, Зеленський зазначив, що він зазнаватиме змін та оновлень, зокрема, в плані дизайну, інтерфейсу, також збільшуватиметься кількість функцій. Оновлення представлятимуть очільники Мінцифри та МОН.