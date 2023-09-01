Очільник МОН розповів про спеціальну програму навчання українських дітей за кордоном
Для дітей, які тимчасово перебувають за кордоном через війну, розробили спеціальну програму навчання для того, аби полегшити їм зв'язок з Україною
Про це міністр освіти й науки Оксен Лісовий розповів в інтерв'ю "Суспільному".
У цій програмі всі українознавчі предмети, а саме українську мову, літературу, історію України, звели в єдиний курс на 6-8 годин на тиждень.
"Також запустили в роботу можливість зарахування результатів навчання за всіма дисциплінами в іноземній школі. Окрім, звісно українознавчих дисциплін", - розповів Лісовий.
За його словами, кількість дітей, які цьогоріч повернулися до України й навчатимуться тут, наразі невідома.
"За даними кінця минулого навчального року за кордоном було близько 500 тисяч дітей шкільного віку. Зараз будемо мати нову кількість і до кінця вересня зведемо нові цифри, оскільки частина дітей повернулася в Україну", - зазначив міністр.
"Не виключаю, що ми втратимо частину дітей, які, можливо, будуть вчитися виключно в іноземних школах", – додав він.
- У Києві офлайн навчатимуться 240 тис. школярів – це більш ніж удвічі порівняно з минулим навчальним роком.
- МОН пропонувало провести 1 вересня урок про ментальне здоров'я.
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