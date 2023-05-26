Україна здатна перемогти Росію, а світ має все для цього зробити, - Джордж Буш-молодший
43-й Президент США Джордж Буш-молодший вважає, що Україна здатна перемогти у війні, яку розпочала Росія, а світ повинен зробити для цього все можливе
Про це Буш заявив у відеозверненні до учасників 15-го щорічного Київського Безпекового Форуму.
Джордж Буш-молодший зазначив, що світ уважно слідкує за боротьбою України.
"Україна хоче бути вільною і самостійно визначати своє майбутнє. І так буде. Упевнений, що Україна може перемогти Росію. Світ також спостерігає, які кроки робимо всі ми. В Інституті Буша ми закликаємо надати вам всю необхідну допомогу для перемоги в цій війні", - сказав він.
Експрезидент США висловив співчуття усім, хто втратив рідних через російські злочини проти мирного населення.
"Ця війна принесла жахливі втрати вашій нації та вашому народу. Але ви переможете. Ми надзвичайно натхненні духом Українського народу", - резюмував Джордж Буш-молодший.
- Експосол США назвав механізм, завдяки якому вдасться притягнути Путіна до відповідальності. За його словами, одним із варіантів є ухвалення резолюції Генасамблеї ООН - цей документ має бути вироблений разом з урядом України і міжнародним трибуналом.
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