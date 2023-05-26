Експосол США назвав механізм, завдяки якому вдасться притягнути Путіна до відповідальності
Одним із методів, який допоможе притягнути до відповідальності президента РФ, може бути ухвалення резолюції Генеральної асамблеї ООН
Про це заявив експосол США в Україні у 2006-09 роках Вільям Тейлор.
За його словами, одним із варіантів є ухвалення резолюції Генасамблеї ООН - цей документ має бути вироблений разом з урядом України і міжнародним трибуналом.
"Другий варіант – це менші групи країн, наприклад європейські країни, що могли б створити міжнародний трибунал. США запропонували гібридний варіант, який не сподобався українцям і іншим. Але в його основі – ідея інтернаціоналізації національного суду. Тобто це міг би бути український суд за міжнародної підтримки", – сказав він.
Третім варіантом Тейлор назвав ідею розгляду позову щодо Путіна в одному з національних судів третіх країн, до прикладу, європейському, в юрисдикції яких є злочин щодо вчинення акту агресії.
Крім того, дипломат також висловився щодо перспектив саміту НАТО, який незабаром відбудеться у Вільнюсі.
"Дана Україні у 2008 році обіцянка може втілитися зараз... Минулого тижня міністр Рєзніков запитав нашу невеличку групу американських експертів про політику відкритих дверей НАТО. Він сказав: "Де ці двері, ми їх не бачимо". У Вільнюсі ми маємо їх побачити. Я так вважаю", - сказав Тейлор.
- Кислиця в Радбезі ООН озвучив два варіанти виходу з ситуації для "кримінального бункерного дідуся": або здатися, або повторити долю Адольфа Гітлера, який наклав на себе руки наприкінці Другої світової війни.
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