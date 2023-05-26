Про це заявив експосол США в Україні у 2006-09 роках Вільям Тейлор.

За його словами, одним із варіантів є ухвалення резолюції Генасамблеї ООН - цей документ має бути вироблений разом з урядом України і міжнародним трибуналом.

"Другий варіант – це менші групи країн, наприклад європейські країни, що могли б створити міжнародний трибунал. США запропонували гібридний варіант, який не сподобався українцям і іншим. Але в його основі – ідея інтернаціоналізації національного суду. Тобто це міг би бути український суд за міжнародної підтримки", – сказав він.

Третім варіантом Тейлор назвав ідею розгляду позову щодо Путіна в одному з національних судів третіх країн, до прикладу, європейському, в юрисдикції яких є злочин щодо вчинення акту агресії.

Крім того, дипломат також висловився щодо перспектив саміту НАТО, який незабаром відбудеться у Вільнюсі.

"Дана Україні у 2008 році обіцянка може втілитися зараз... Минулого тижня міністр Рєзніков запитав нашу невеличку групу американських експертів про політику відкритих дверей НАТО. Він сказав: "Де ці двері, ми їх не бачимо". У Вільнюсі ми маємо їх побачити. Я так вважаю", - сказав Тейлор.