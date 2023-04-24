Україна здобула дві медалі в останній день ЧЄ-2023 з боротьби

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У заключний день ЧЄ-2023 у Загребі Ярослав Фільчаков у категорії до 82 кг поступився у фіналі Бурхану Акбудаку з Туреччини. Сутичка завершилася з рахунком 3:3, але суперник останнім виконав результативний прийом.

Парвіз Насібов завершив поєдинок за бронзу з румуном Міхаєм Міхутом з рахунком 1:1 та отримав нагороду завдяки тому, що пізніше набрав свій бал.

Срібло та бронза виявилися єдиним нагородами на ЧЄ для наших борців греко-римського стилю, який пропустив лідер збірної України та олімпійський чемпіон у категорії до 87 кг Жан Беленюк.

Жіноча збірна України в Хорватії здобула дві золоті, три срібні та одну бронзову нагороду та посіла 1-ше місце у командному заліку турніру.

Золото виграли Аліна Грушина-Акобія (до 57 кг) та Ірина Коляденко (до 62 кг). Срібло вибороли Оксана Лівач (до 50 кг), Юлія Ткач-Остапчук (до 59 кг) та Алла Белінська (до 68 кг). Бронзу отримала Тетяна Сова (до 65 кг).

Ще три медалі на рахунку представників вільного стилю у чоловічих змаганнях. Василь Михайлов переміг у вазі до 79 кг. Бронзові нагороди - у Еріка Арушаняна (до 65 кг) та Ігоря Никифорука (до 70 кг).

ЧЄ-2023 з боротьби

Загреб, Хорватія

23 квітня

Греко-римська боротьба

До 67 кг

1. Хасрат Джафаров (Азербайджан)

2. Джоні Хецуріані (Грузія)

3. Парвіз Насібов (Україна)

3. Хавард Йоргенсен (Норвегія)

До 82 кг

1. Бурхан Акбудак (Туреччина)

2. Ярослав Фільчаков (Україна)

3. Роланд Шварц (Німеччина)

3. Філіп Шашіч (Хорватія)