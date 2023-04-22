Українки перемогли у медальному заліку ЧЄ з боротьби
Жіноча збірна України перемогла у загальному медальному заліку чемпіонату Європи з боротьби
Про це повідомляє Асоціація боротьби України.
На ЧЄ-2023 у Загребі українки здобули дві золоті, три срібні та одну бронзову нагороду. Вони дозволили збірній України посісти перше місце у командному заліку турніру.
Золото виграли Аліна Грушина-Акобія (до 57 кг) та Ірина Коляденко (до 62 кг). Срібло вибороли Оксана Лівач (до 50 кг), Юлія Ткач-Остапчук (до 59 кг) та Алла Белінська (до 68 кг). Бронзу отримала Тетяна Сова (до 65 кг).
Крім того, у на ЧЄ у Хорватії три медалі на рахунку представників вільного стилю у чоловічих змаганнях. Василь Михайлов переміг у вазі до 79 кг. Бронзові нагороди - у Еріка Арушаняна (до 65 кг) та Ігоря Никифорука (до 70 кг).
- 18 квітня Василь Михайлов приніс Україні перше за 10 років золото чемпіонату Європи з вільної боротьби.
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