Про це повідомляє Асоціація боротьби України.

На ЧЄ-2023 у Загребі українки здобули дві золоті, три срібні та одну бронзову нагороду. Вони дозволили збірній України посісти перше місце у командному заліку турніру.

Золото виграли Аліна Грушина-Акобія (до 57 кг) та Ірина Коляденко (до 62 кг). Срібло вибороли Оксана Лівач (до 50 кг), Юлія Ткач-Остапчук (до 59 кг) та Алла Белінська (до 68 кг). Бронзу отримала Тетяна Сова (до 65 кг).

Крім того, у на ЧЄ у Хорватії три медалі на рахунку представників вільного стилю у чоловічих змаганнях. Василь Михайлов переміг у вазі до 79 кг. Бронзові нагороди - у Еріка Арушаняна (до 65 кг) та Ігоря Никифорука (до 70 кг).