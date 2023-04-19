Вперше за 10 років українець тріумфував на ЧЄ з вільної боротьби

Про це повідомляє "Трибуна".

У фінальній сутичці вагової категорії до 79 кг Василь Михайлов переміг чинного чемпіона Європи Георгіса Кугіумцідіса з Греції. Поєдинок закінчився з рахунком 3:1 на користь українця.

Це перша перемога України на ЧЄ у чоловічій вільній боротьбі за останні 10 років. У 2013 році Павло Олійник став чемпіоном у ваговій категорії до 96 кг.

ЧЄ проходить у хорватському Загребі. Бронзові нагороди вже здобули Ігор Никифорук та Ерік Арушанян.