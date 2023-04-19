Вперше за 10 років українець тріумфував на ЧЄ з вільної боротьби
Український спортсмен Василь Михайлов здобув перемогу на чемпіонаті Європи з вільної боротьби
Про це повідомляє "Трибуна".
У фінальній сутичці вагової категорії до 79 кг Василь Михайлов переміг чинного чемпіона Європи Георгіса Кугіумцідіса з Греції. Поєдинок закінчився з рахунком 3:1 на користь українця.
Це перша перемога України на ЧЄ у чоловічій вільній боротьбі за останні 10 років. У 2013 році Павло Олійник став чемпіоном у ваговій категорії до 96 кг.
ЧЄ проходить у хорватському Загребі. Бронзові нагороди вже здобули Ігор Никифорук та Ерік Арушанян.
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