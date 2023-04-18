Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Спорт Чоловічу збірну РФ із баскетболу не допустили до кваліфікації на Олімпіаду-2024

Чоловічу збірну РФ із баскетболу не допустили до кваліфікації на Олімпіаду-2024

18 квітня, 2023 вiвторок
19:57
Спорт баскетбол

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) не допустила збірну Росії з баскетболу до кваліфікації на Олімпійські ігри 2024 року у Парижі

Рішення ухвалене на засіданні Виконавчого комітету організації 18 квітня.

Виконком ФІБА у вівторок затвердив список учасників в кваліфікаційному олімпійському турнірі. Загалом учасниками цього змагання стануть 28 команд. 16 з них – збірні, що не подолали другий раунд кваліфікації на чемпіонаті світу з баскетболу 2023 року. Решта учасників визначається за рейтингом збірних ФІБА серед команд, що не пройшли до другого раунду кваліфікації ЧС-2023.

Останнього учасника кваліфікаційного турніру на Олімпіаду-2024 Виконком ФІБА визначив після того, як було прийнято рішення щодо російських та білоруських баскетболістів.

"Відповідно до рекомендацій МОК щодо участі спортсменів з російським або білоруським паспортом у міжнародних змаганнях, опублікованих 28 березня, Виконавчий комітет ФІБА прийняв рішення не допустити реєстрацію чоловічої збірної Росії в олімпійських відбіркових турнірах ФІБА 2023 року", - йдеться у заяві ФІБА.

Таким чином, замість Росії, яка мала взяти участь у кваліфікації, зіграє команда Болгарії.

  • Нагадаємо, 28 березня відбувся виконком МОК, на якому комітет не визначився з допуском атлетів з РФ та Білорусі до Олімпіади, але рекомендував федераціям за певних умов дозволити їм брати участь у змаганнях.
  • 30 березня Кабінет Міністрів ухвалив "протокольне" рішення, що українські спортсмени бойкотуватимуть турніри, на яких будуть представлені спортсмени з Росії чи Білорусі.
  • МОК засудив рішення про відмову українських спортсменів брати участь у змаганнях за участю росіян та білорусів
  • Міністерство молоді та спорту 3 квітня повідомило, що має намір позбавляти статусу національних ті федерації, які не бойкотуватимуть змагання за участі росіян і білорусів

баскетбол
МОК
санкції проти Росії
Читайте також:
Луїс Інасіо Лула да Сілва
16 квітня, 2023 неділя
Президент Бразилії заявив, що причиною війни в Україні стали "рішення, прийняті двома країнами"
Сергій Згурець
Автор Сергій Згурець
17 квітня, 2023 понедiлок
Кількість та насиченість російських військ на території України. Колонка Сергія Згурця
Міністр закордонних справ Іраку Фуад Хусейн
17 квітня, 2023 понедiлок
Багдад готовий стати посередником між РФ та Україною, - глава МЗС Іраку
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.4
    Купівля 37.4
    Продаж 38.18
  • EUR
    Купівля 40.62
    Продаж 41.61
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
18 квітня
20:03
Мелітополь
У Мелітополі окупанти створили фейковий суд, де каратимуть за проукраїнську позицію, - мер
20:02
OPINION
Ігор Гулик
Концептуальні ігри
20:00
Огляд
Переможні новини
Переможні новини 419 дня війни: "снайперські гвинтівки на колесах" для морпіхів, просування ЗСУ біля Бахмута та континентальний рекорд Українки 
19:52
Ексклюзив
Іван Федоров, мер Мелітополя
Росіяни продовжують будувати нові лінії оборони у Запорізькій області, - мер Мелітополя Федоров
19:49
Обстеження
У цивільних медзакладах запрацюють військово-лікарські комісії, - постанова уряду
19:24
Морські котики в готелі: UAnimals заявили про знущання над тваринами в одеському дельфінарії та звернулися до поліції
19:18
Газпром
"Минулої зими допомогла погода": Газпром знову погрожує Європі проблемами з газом
19:16
Ексклюзив
Нардеп Цимбалюк: з 24 лютого 2022 року строковиків, які відслужили термін, залишили в армії з зарплатнею в 500 грн/місяць
18:53
кримські татари
Закликаємо РФ припинити утиски, арешти і переслідування: Рада Європи відзначила порушення прав кримських татар
18:35
Ексклюзив
Гроші
6600 грн на людину: в Україні почали надавати нову допомогу від ООН, - нардепка Васильченко
18:34
авіакатасрофа МАУ Ірак
Збиття літаку МАУ Іраном: Україна і міжнародні фахівці звинуватили Тегеран у фіктивному правосудді
18:34
наступ ЗСУ
Newsweek: злиті документи Пентагону містять дату початку контрнаступу України
18:23
колісний танк AMX-10 RC
"Так виглядають Свобода, Рівність і Братерство": Резніков показав отримані Україною французькі бронемашини AMX-10
18:05
OPINION
Олександр Вільчинський
Перемогти Росію
17:56
В Україні зниклими безвісти вважають понад 7 тис. військовослужбовців, – уповноважений Котенко
17:54
Жозеп Боррель
Боррель: якщо Китай не допоможе зупинити Путіна, то не зможе нормально розвивати відносини з ЄС
17:49
Ярослав Ракицький, Месут Озіл та Артем Федецький (зліва - направо)
Чемпіон світу з футболу розпочне політичну кар'єру в партії Ердогана, - ЗМІ
17:34
постер фільму "Супермен"
Режисер Джеймс Ганн оголосив про початок роботи над новим фільмом про Супермена
17:28
горілка Absolut
Виробник горілки Absolut через критику відмовився повертатись на ринок Росії
17:15
Оновлено
МЗС РФ
Росія звинуватила послів США, Британії та Канади у втручанні в державні справи РФ
17:05
Філіп Хрговіч
В Усика може змінитися суперник на наступний бій
17:01
Ексклюзив
окупант
На лівобережжі Херсонщині окупанти сидять на валізах й чекають, коли зможуть втекти, - депутат облради Хлань
16:54
Ексклюзив
безпілотник
Дуже багато цікавих об'єктів можна дістати в глибині РФ безпілотниками, - експерт Defense Express Киричевський
16:48
тюрма
Держдума РФ ухвалила закон про довічне ув'язнення за держзраду
16:37
На Харківщині 18-річну дівчину поранено внаслідок російського обстрілу
16:35
Сергій Ребров
В ОАЕ спростували інформацію про домовленість Реброва зі збірною України
16:30
Верховна Рада
"Буча Комбуча" і "Збройні сухарі України": Раді пропонують штрафувати за воєнну тематику в комерційній рекламі
16:28
фермери Румунії протестують через українське зерно
Єврокомісія організовує зустріч п’яти держав, які невдоволені експортом зерна з України, - PAP
16:27
Чоловіку, який зламав камеру журналісту під час зйомок у Лаврі, оголосили підозру
16:21
Порошенко
Єврокомісія має викупити українське збіжжя для гуманітарних потреб і продовжити безмитний режим, - Порошенко про блокування експорту зерна
16:17
Ексклюзив
евакуація
Станом на зараз в Авдіївці перебуває одна дитина, - очільник ВЦА Барабаш
16:12
Ексклюзив
МіГ-29 Словаччина
Протидіяти МіГами російській авіації неефективно, саме тому потрібен F-16, - речник Повітряних сил Ігнат
16:05
HIMARS з ATACMS
Міністр оборони Польщі Блащак пропонує створити "академію Himars" для навчання стрільбі з цих артсистем
16:04
Мінветеранів розробило тренінги для працівників, до чиїх колективів повертатимуться військові
16:01
З прифронтового Нью-Йорка евакуювали родину з п'ятьма дівчатками та хлопчиком
16:00
Каміла Конотоп
Українка Конотоп з рекордом здобула золото ЧЄ з важкої атлетики
16:00
OPINION
Якуб Логінов
Ігор Матовіч як словацький Ющенко
15:54
Латвія
Громадянина Латвії оголосили у міжнародний розшук за участь у війні проти України
15:32
На Запоріжжя привозять росіян, триває евакуація колаборантів, - мер Мелітополя
15:23
Ексклюзив
ЗСУ, контрнаступ
Цю війну програє той, хто перший використає останній резерв, - офіцер ЗСУ Лапін
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV