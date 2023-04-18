Чоловічу збірну РФ із баскетболу не допустили до кваліфікації на Олімпіаду-2024
Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) не допустила збірну Росії з баскетболу до кваліфікації на Олімпійські ігри 2024 року у Парижі
Рішення ухвалене на засіданні Виконавчого комітету організації 18 квітня.
Виконком ФІБА у вівторок затвердив список учасників в кваліфікаційному олімпійському турнірі. Загалом учасниками цього змагання стануть 28 команд. 16 з них – збірні, що не подолали другий раунд кваліфікації на чемпіонаті світу з баскетболу 2023 року. Решта учасників визначається за рейтингом збірних ФІБА серед команд, що не пройшли до другого раунду кваліфікації ЧС-2023.
Останнього учасника кваліфікаційного турніру на Олімпіаду-2024 Виконком ФІБА визначив після того, як було прийнято рішення щодо російських та білоруських баскетболістів.
"Відповідно до рекомендацій МОК щодо участі спортсменів з російським або білоруським паспортом у міжнародних змаганнях, опублікованих 28 березня, Виконавчий комітет ФІБА прийняв рішення не допустити реєстрацію чоловічої збірної Росії в олімпійських відбіркових турнірах ФІБА 2023 року", - йдеться у заяві ФІБА.
Таким чином, замість Росії, яка мала взяти участь у кваліфікації, зіграє команда Болгарії.
- Нагадаємо, 28 березня відбувся виконком МОК, на якому комітет не визначився з допуском атлетів з РФ та Білорусі до Олімпіади, але рекомендував федераціям за певних умов дозволити їм брати участь у змаганнях.
- 30 березня Кабінет Міністрів ухвалив "протокольне" рішення, що українські спортсмени бойкотуватимуть турніри, на яких будуть представлені спортсмени з Росії чи Білорусі.
- МОК засудив рішення про відмову українських спортсменів брати участь у змаганнях за участю росіян та білорусів
- Міністерство молоді та спорту 3 квітня повідомило, що має намір позбавляти статусу національних ті федерації, які не бойкотуватимуть змагання за участі росіян і білорусів
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