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Україна здобула першу медаль ЧС з боротьби

18 вересня, 2023 понедiлок
20:54
Спорт Василь Михайлов

У понеділок, 18 вересня, борець вільного стилю Василь Михайлов приніс Україні першу медаль чемпіонату світу-2023

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

На ЧС-2023 у Белграді Василь Михайлов переміг у сутичці за бронзу Болата Сакаєва з Казахстану. 

Український борець є чинним чемпіоном Європи з боротьби. Минулого року він також здобув бронзу чемпіонату світу. 

Для збірної України медаль Михайлова стала першою на ЧС-2023 у Белграді. 

Чемпіонат світу відбувається у Сербії з 16 по 24 вересня та є відбірковим до Олімпіади-2024. 

вільна боротьба
Олімпіада-2024
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