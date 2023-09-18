Україна здобула першу медаль ЧС з боротьби
У понеділок, 18 вересня, борець вільного стилю Василь Михайлов приніс Україні першу медаль чемпіонату світу-2023
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На ЧС-2023 у Белграді Василь Михайлов переміг у сутичці за бронзу Болата Сакаєва з Казахстану.
Український борець є чинним чемпіоном Європи з боротьби. Минулого року він також здобув бронзу чемпіонату світу.
Для збірної України медаль Михайлова стала першою на ЧС-2023 у Белграді.
Чемпіонат світу відбувається у Сербії з 16 по 24 вересня та є відбірковим до Олімпіади-2024.
- У квітні 2023 року жіноча збірна України перемогла у загальному медальному заліку чемпіонату Європи з боротьби.
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