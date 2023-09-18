Україна здобула першу медаль ЧС з боротьби

Про це повідомляє Еспресо.TV.

На ЧС-2023 у Белграді Василь Михайлов переміг у сутичці за бронзу Болата Сакаєва з Казахстану.

Український борець є чинним чемпіоном Європи з боротьби. Минулого року він також здобув бронзу чемпіонату світу.

Для збірної України медаль Михайлова стала першою на ЧС-2023 у Белграді.

Чемпіонат світу відбувається у Сербії з 16 по 24 вересня та є відбірковим до Олімпіади-2024.

????????‍♂️⚡️????????Відкрито лік нагородам збірної України на чемпіонаті світу з боротьби, що проходить у сербському Белграді. У ваговій категорії до 79 кг на третю сходинку п’єдесталу, повторивши своє минулорічне бронзове досягнення, зійшов чинний чемпіон Європи Василь Михайлов.



????UWW pic.twitter.com/54cspgnk4F — НОК України (@OlympicUA) September 18, 2023