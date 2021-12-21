Україна зібрала рекордний урожай зернобобових та олійних культур, - Мінагрополітики

Про це повідомив міністр аграрної політики і продовольства України Роман Лещенко у Facebook.



Він розповів, що урожай зернових та зернобобових сягнув 84 млн тонн, а олійних культур - 22,6 млн тонн.



"Ми завершуємо збір зернових, зернобобових і олійних культур рекордом більше ніж у 106 млн тонн, перевищивши свій прогноз", - написав він.



Минулоріч урожай зернових і зернобобових становив близько 65,5 млн тонн, олійних - 18,5 млн тонн.



Нагадаємо, 20 грудня голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірук пояснив, що впливає на ціни на крупи в Україні.