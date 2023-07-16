У якій країні ми жили ці 30 років і що з нею відбувалося до останнього часу:

У 1991-му році в Україні проживало 52 млн осіб. Зараз — офіційно 42 млн, за експертними оцінками — не більше 35 млн. Після війни та повернення/неповернення тих, хто поїхав — прогнози є різні, але більше нас точно не стане.

У 1991-му році в Україні проживало 52 млн осіб. Зараз — офіційно 42 млн, за експертними оцінками — не більше 35 млн. Після війни та повернення/неповернення тих, хто поїхав — прогнози є різні, але більше нас точно не стане

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Темпи природного скорочення населення у 2021 році сягали 60 тисяч осіб на місяць за офіційною статистикою. Скорочення — це вимирання, тобто перевищення смертності над народжуваністю в країні. Мінус 2 тисячі осіб на день — без жодних воєн і катаклізмів. Демографічна криза. Плюс від'їзд за кордон — це окрема історія.

ВВП на душу населення до війни — останнє місце серед європейських країн, включно з пострадянськими республіками Білорусь і Молдова.

Це були "хороші часи"? Не схоже.

Потрібен фундаментальний розворот колишнього курсу в нікуди. Повернення в минулий стан неможливе. Повернення в минулий стан — це failed state.

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Потрібен фундаментальний розворот колишнього курсу в нікуди. Повернення в минулий стан неможливе. Повернення в минулий стан — це failed state

Україна зразка 1991–2022 - нежиттєздатна. Війна - "випускний екзамен" з цього сценарію. Вона не поліпшить жоден із проблемних чинників, вона все ще погіршить. Завдання розвороту може виглядати так, що опустяться руки. Тому жодної краплі енергії, сил і ресурсів не повинно бути витрачено на хибні цілі, на фальстарти та демагогію.

Нова модель країни — це складніше, ніж відбудова. У кожного слова і дії буде особлива вага. Слова "реформи", "розвиток", "підтримка" мають запрацювати як ніколи. Нам треба навчитися жити з новим ставленням до цього. Не знаю, чи вийде. Повинно.

Джерело

Про автора. Олексій Тимофіїв, автор курсу в Академії Делойт в Україні, екскерівник Смарт-Холдинг

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