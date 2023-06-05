Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Чому Україна - не Ізраїль
OPINION

Чому Україна - не Ізраїль

Павло Клімкін
5 червня, 2023 понедiлок
16:07
Погляд Павло Клімкін

Є, звісно, багато відмінностей, але кілька з них роблять для нас копіювання ізраїльської моделі стримування неможливим

В медіа та серед експертів все більше дискусій про Україну як "новий європейський Ізраїль". В цієї країни варто і навіть необхідно навчатися, і не тільки нам. Але важливо чітко розставити акценти, чому цю модель неможливо скопіювати, адже інакше порівняння України та Ізраїлю починає жити своїм життям, а головне — ускладнює реальну дискусію про безпеку для України.

По-перше, в Ізраїля є ядерна зброя, хоча і приховано, а в його ворогів немає. Щонайменше, поки що. В нашому випадку все з точністю до навпаки: в нас ядерної зброї немає, а в російського режиму є.

Читайте також: "Стратегічна ізоляція РФ": Москва зайва

По-друге, американська допомога Ізраїлю побудована на моделі "якісної військової переваги", що можливо досягти стосовно країн, що виступали або виступають проти Ізраїлю. Ми також можемо досягти цього щодо РФ, але лише як невід'ємна частина колективного Заходу.

Американська допомога Ізраїлю побудована на моделі "якісної військової переваги", що можливо досягти стосовно країн, що виступали або виступають проти Ізраїлю. Ми також можемо досягти цього щодо РФ, але лише як невід'ємна частина колективного Заходу

Читайте також: "Нічия" з РФ призведе до її тактичного союзу з Китаєм проти Заходу

По-третє, сучасний Іран виступає проти Ізраїлю, але не заперечує його ідентичності й не вважає його частиною "іранського миру". В Росії заперечення нашої ідентичності намагаються перетворити на частину своєї.

І нарешті, по-четверте, вибір, наприклад, Трампа буде позитивом для Ізраїлю, а для нас може створити нові виклики. І взагалі здатність американської єврейської громади утримувати Ізраїль у фокусі уваги та допомоги є безпрецедентною.

Є звісно багато й інших відмінностей, але ці роблять для нас копіювання ізраїльської моделі стримування неможливим. Це дуже важливо пояснити всім тим нашим партнерам, які знову і знову шукають альтернативу нашому членству в НАТО. Її немає і її неможливо знайти через відтворення "ізраїльської моделі". Краще не гаяти часу і зробити Україну здатною стримувати будь-яку Росію всередині НАТО. Поза не вийде.

Джерело

Про автора. Павло Клімкін, дипломат, ексміністр закордонних справ України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Світ
Україна
Ізраїль
Війна з Росією
НАТО
Читайте також:
путін
4 червня, 2023 неділя
Вторгнення Росії в Україну стало стратегічним провалом Путіна, - посол США Бжезінський
Еден Азар
3 червня, 2023 субота
"Реал" розірвав контракт зі своїм найдорожчим гравцем в історії
Костянтин Жеваго
4 червня, 2023 неділя
Вартість сировини падає, тому потреби підвищувати ціну на електроенергію немає, - Жеваго
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.84
    Купівля 36.84
    Продаж 37.42
  • EUR
    Купівля 39.63
    Продаж 40.49
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
5 червня
16:10
Ексклюзив
окупанти
Окупанти будуть обороняти Чонгарський півострів до останнього, - політолог Молчанов
16:06
музей "Карпатська хата"
Унаслідок війни РФ в Україні постраждали 1520 об'єктів культурної інфраструктури
16:02
Ексклюзив
окупанти Маріуполь
У Маріуполі окупанти забирають кращих лікарів до військового шпиталю, залишаючи цивільних без меддопомоги, - Андрющенко
15:53
Стіни російської казарми в Маріуполі
Агенти ФСБ на ТОТ намагаються виявляти патріотів України: розмовляють про окупацію, розпитують знайомих
15:36
зерно, зернова угода
У МЗС РФ заявили, що не бачать перспектив продовження "зернової угоди"
15:13
на фото фрагмент авіабомби
Росіяни скинули авіабомби на Торецьк: поранено трьох цивільних і трьох поліцейських
15:08
Зенітна установка, міни та понад 10 тонн боєприпасів: на Харківщині знайшли схрон росіян
15:01
Ексклюзив
евакуація
Потік людей, які евакуюються, збільшився, - очільник Куп'янської РВА
14:50
путін
У РФ по радіо запустили екстрене "звернення" Путіна про напад України та загальну мобілізацію
14:33
Ексклюзив
санкції проти рф
Ізоляція Росії стає ключовою стратегією Заходу щодо Москви, - Клімкін
14:28
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:27
Владислав Трубіцин
ВАКС оголосив в міжнародний розшук підозрюваного в корупції депутата Київради Трубіцина
14:11
міністр оборони ФРН Борис Пісторіус
Німеччина може переглянути позицію щодо постачання винищувачів Україні, - Пісторіус
14:04
Штучний інтелект, ШІ
У Єврокомісії просять компанії маркувати весь контент, вироблений штучним інтелектом
14:04
OPINION
Володимир В'ятрович
Про "торт" нашої Перемоги
14:02
НБУ
НБУ заперечив інформацію щодо збору даних про всі платежі українців
13:42
посівна аграрії
Через замінування та війну аграрії не можуть використати близько 7 млн га землі
13:34
на фото Андрій Смирнов
Ідею створення спецтрибуналу для росіян підтримали 38 країн, - Офіс президента
13:29
Кремль
Атаку дронів на Кремль було здійснено українськими агентами з території РФ, - CNN
13:22
У Херсоні викрили колаборанта, який охороняв російську катівню для учасників руху опору
13:04
Дмитро Лубінець, омбудсман
РФ переводить політв’язнів з Криму в таємний СІЗО у Чонгарі на Херсонщині, – Лубінець
12:57
Александер де Кроо
У Бельгії розпочали розслідування щодо використання переданої Україні зброї на території РФ
12:52
Георгій Судаков (праворуч) у матчі Шахтар - Лейпциг
Визначилися п'ять представників України у єврокубках у сезоні 2023/24
12:50
Оновлено
обстріл
Ворог атакував з авіації Берислав на Херсонщині: поранено двоє людей, пошкоджені підприємство й близько 20 домівок
12:39
пшениця зерно
Єврокомісія планує продовжити заборону на імпорт агропродукції з України до 15 вересня
12:34
Hubble сфотографував медузоподібну галактику на відстані у понад 700 млн світлових років від Землі
12:33
Олексій Резніков
Резніков сказав, за якої умови Україна готова прийняти Китай як посередника у переговорах із РФ
12:20
Щедрик
"Щедрик" покажуть у Варшаві на благодійному фестивалі Open Air Ukrainian Film
12:18
НМТ
В Україні розпочалася додаткова реєстрація на участь у Національному мультипредметному тесті
12:16
Олексій Резніков
Резніков заявив, що Україна не застосовуватиме F-16 під час літнього контрнаступу
12:08
Синоптик Наталка Діденко розповіла, в яких регіонах пройдуть дощі, а де чекати спеку
12:05
"Нова пошта" відкрила перше відділення в Чехії
12:05
OPINION
Борислав Береза
А чому Комаров запитав Єрмака лише про ФСБ?
11:58
Порошенко про обстріл волонтерської пекарні у Херсоні: вже замовляємо все необхідне, щоб відновити роботу
11:57
відключення електроенергії
В Укренерго прогнозують зменшення виробництва електроенергії на ГЕС
11:52
Ексклюзив
іранський безпілотник Mohajer-6
Все йде до нових санкцій, - експерт Данілов про ймовірний контракт Ірану та РФ щодо зброї
11:45
росія іран
Sky News оприлюднив контракт про закупівлю Росією боєприпасів з Ірану на $1 млн
11:44
Інфографіка
долар
Курс валют на 5 червня: яка актуальна ціна долара та євро у банках
11:31
Ексклюзив
Андрій Тетерук
Кремль знищив Джохара Дудаєва, але його слова перетворюються на дію, - ветеран АТО Тетерук
11:25
За $6-10 тис. до Молдови чи Угорщини: начальника військкомату на Київщині підозрюють у переправленні ухилянтів за кордон
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV