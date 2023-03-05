Про це повідомляє Еспресо.TV.

Котовський переміг на п'ятому етапі змагань в Енгадіні (Швейцарія). У фіналі українець набрав 137,76 бала. Срібло отримав швейцарець Нео Рот (133,11), бронзу - американець Крістофер Лілліс (128,00).

В загальному заліку Котовський набрав 351 очко та перед заключним етапом Кубка світу вийшов на перше місце. Другим з 349 пунктами йде Рот.

Для Котовського золото Кубка світу стало другим у кар'єрі. Вперше він переміг також у нинішньому сезоні - на четвертому етапі у Дір-Веллі (США)|.

Також Дмитро Котовський разом з Анастасією Новосад та Олександром Окіпнюком виграли бронзу чемпіонату світу - 2023 у командних змаганнях.

Вирішальний етап Кубка світу відбудеться в Алмати (Казахстан) 19 березня.

Кубок світу

Енгадін, Швейцарія

Чоловіки. Лижна акробатика

1. Дмитро Котовський (Україна) – 137,76 бала

2. Нео Рот (Швейцарія) – 133,11

3. Крістофер Лілліс (США) – 128,00

10. Володимир Кушнір (Україна) – 103,27

Загальний залік

1. Котовський - 351

2. Рот - 349

3. Лілліс - 239