Українець Котовський здобув друге в сезоні золото Кубка світу з фристайлу
Український фристайліст Дмитро Котовський виграв другий в сезоні етап Кубка світу та захопив лідерство в загальному заліку з лижної акробатики
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Котовський переміг на п'ятому етапі змагань в Енгадіні (Швейцарія). У фіналі українець набрав 137,76 бала. Срібло отримав швейцарець Нео Рот (133,11), бронзу - американець Крістофер Лілліс (128,00).
В загальному заліку Котовський набрав 351 очко та перед заключним етапом Кубка світу вийшов на перше місце. Другим з 349 пунктами йде Рот.
Для Котовського золото Кубка світу стало другим у кар'єрі. Вперше він переміг також у нинішньому сезоні - на четвертому етапі у Дір-Веллі (США)|.
Також Дмитро Котовський разом з Анастасією Новосад та Олександром Окіпнюком виграли бронзу чемпіонату світу - 2023 у командних змаганнях.
Вирішальний етап Кубка світу відбудеться в Алмати (Казахстан) 19 березня.
Кубок світу
Енгадін, Швейцарія
Чоловіки. Лижна акробатика
1. Дмитро Котовський (Україна) – 137,76 бала
2. Нео Рот (Швейцарія) – 133,11
3. Крістофер Лілліс (США) – 128,00
10. Володимир Кушнір (Україна) – 103,27
Загальний залік
1. Котовський - 351
2. Рот - 349
3. Лілліс - 239
- 4 лютого Дмитро Котовський вперше у кар'єрі здобув золото Кубка світу.
- 19 лютого збірна України здобула бронзову нагороду в командних змаганнях з лижної акробатики на чемпіонаті світу.
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