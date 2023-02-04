Про це повідомляє Еспресо.TV.

У фіналі змагань у США Котовський виконав надскладний стрибок із коефіцієнтом складності 5,2 бала та отримав за нього оцінку 138,82. Українець з великим відривом випередив китайців Лі Тяньма (119,47) та Чен Шуо (110,16), які отримали срібло та бронзу відповідно.

21-річний Дмитро Котовський виграв золото етапу Кубка світу вперше у кар'єрі. Це вже третя медаль українця на етапах КС у нинішньому сезоні. Раніше він здобув срібло та бронзу.

В загальному заліку Кубка світу Дмитро Котовський із 251 очком займає друге місце. Лідирує швейцарець Ное Рот, який набрав 269 пунктів.

Фристайл

Кубок світу

Дір Веллі, США

4 лютого

Чоловіки, лижна акробатика

1. Дмитро Котовський (Україна) – 138,32 балли

2. Лі Тяньма (Китай) – 119,47

3. Чен Шуо (Китай) – 110,16

4. Володимир Кушнір (Україна) – 98,64

6. Максим Кузнецов (Україна) – 73,75