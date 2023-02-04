Українець Котовський вперше у кар'єрі здобув золото Кубка світу з фристайлу
Український фристайліст Дмитро Котовський переміг у змаганнях з лижної акробатики на етапі Кубка світу в Дір Веллі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У фіналі змагань у США Котовський виконав надскладний стрибок із коефіцієнтом складності 5,2 бала та отримав за нього оцінку 138,82. Українець з великим відривом випередив китайців Лі Тяньма (119,47) та Чен Шуо (110,16), які отримали срібло та бронзу відповідно.
21-річний Дмитро Котовський виграв золото етапу Кубка світу вперше у кар'єрі. Це вже третя медаль українця на етапах КС у нинішньому сезоні. Раніше він здобув срібло та бронзу.
В загальному заліку Кубка світу Дмитро Котовський із 251 очком займає друге місце. Лідирує швейцарець Ное Рот, який набрав 269 пунктів.
Фристайл
Кубок світу
Дір Веллі, США
4 лютого
Чоловіки, лижна акробатика
1. Дмитро Котовський (Україна) – 138,32 балли
2. Лі Тяньма (Китай) – 119,47
3. Чен Шуо (Китай) – 110,16
4. Володимир Кушнір (Україна) – 98,64
6. Максим Кузнецов (Україна) – 73,75
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