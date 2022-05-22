Про це повідомило Avto24.

Кременчуцький завод випускав декілька версій броньовиків, зокрема КрАЗ Cougar. Його виготовляли за ліцензією канадсько-еміратської компанії на платформі Toyota Land Cruiser 79.

Авто ремонтували, адже під час наступу на Київ його вкрали кадирівці. Проте українські військові повернули машину назад. Після ремонту бронеавтомобіль планують віддати на потреби ЗСУ.

Сергій Волощенко зняв відео, де розповів, що саме лагодили в авто, чи достатньо йому потужності 240-сильного дизеля та чому в машині не підвісні сидіння, а дерев'яні лавки.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb