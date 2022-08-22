Про це повідомляє Еспресо.TV

На чемпіонаті Європи у Римі (Італія), Середа виграв змагання з результатом 493,55 бала та суттєво випередив найближчого конкурента - британця Ноа Вільямса, який набрав 459,00 бала. Бронза у ще одного представника Великої Британії Бена Катмора - 438,35.

16-річний Олексій Середа вдруге в кар'єрі виграв золото ЧЄ зі стрибків у воду з платформи 10 м. Вперше українець це зробив у 2019 році, коли йому було лише 13 років. Також він виграв золото ЧЄ-2021 у синхронних стрибках з платформи.

ЧЄ з водних видів спорту

Рим, Італія

Стрибки у воду. Чоловіки. Платформа 10 м

21 серпня

1. Олексій Середа (Україна) - 493,55 бала

2. Ноа Вільямс (Велика Британія) - 459,00

3. Бен Катмор (Велика Британія) - 438,35

5. Євген Науменко (Україна) - 406,65

16 серпня Михайло Романчук здобув золото чемпіонату Європи з плавання на дистанції 1500 м вільним стилем та встановив новий рекорд України.

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