Українець Циганков вдруге потрапив у команду найкращих футболістів тижня у відеогрі FIFA 23
Вінгер іспанської "Жирони" Віктор Циганков потрапив до 21-ї команди тижня у футбольному симуляторі FIFA 23
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Компанія EA Sports нагородила Віктора Циганкова інформ-карткою з рейтингом 88. Швидкість українця оцінили у 93 (прим. - з 99), удари - 84, паси - 86, дриблінг - 88, захист - 54, фізику - 69.
Картка футболіста доступна в режимі Ultimate Team FIFA 23. Щотижня у грі з'являється нова "команда тижня", куди потрапляють футболісти, які показали найкращу гру у минулий вікенд.
У 26-му турі чемпіонату Іспанії з футболу "Райо Вальєкано" і "Жирона" провели матч внічию (2:2), а Віктор Циганков оформив дубль.
Загалом з моменту свого трансферу Віктор Циганков зіграв за "Жирону" 7 матчів, забив 3 голи та віддав 3 асисти.
У звичайної картки Циганкова в грі рейтинг 80. Українець вже потрапляв у "команду тижня" з рейтингом 87.
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