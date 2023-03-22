Українець Циганков вдруге потрапив у команду найкращих футболістів тижня у відеогрі FIFA 23

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Компанія EA Sports нагородила Віктора Циганкова інформ-карткою з рейтингом 88. Швидкість українця оцінили у 93 (прим. - з 99), удари - 84, паси - 86, дриблінг - 88, захист - 54, фізику - 69.

Картка футболіста доступна в режимі Ultimate Team FIFA 23. Щотижня у грі з'являється нова "команда тижня", куди потрапляють футболісти, які показали найкращу гру у минулий вікенд.

У 26-му турі чемпіонату Іспанії з футболу "Райо Вальєкано" і "Жирона" провели матч внічию (2:2), а Віктор Циганков оформив дубль.

Загалом з моменту свого трансферу Віктор Циганков зіграв за "Жирону" 7 матчів, забив 3 голи та віддав 3 асисти.

У звичайної картки Циганкова в грі рейтинг 80. Українець вже потрапляв у "команду тижня" з рейтингом 87.