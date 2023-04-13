Про це повідомляє RMF24.

"Зранку біля будівлі генерального консульства України в Кракові українець, який проживав у Польщі, здійснив спробу самоспалення. У тяжкому стані громадянин був доставлений до лікарні. Лікарі нині надають йому термінову медичну допомогу. Стан українця критичний", - повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Зазначається, що цим ранком 63-річний українець прийшов до будівлі генконсульства України у Кракові та, перебуваючи в черзі, почав "поводитися ірраціонально".

За словами місцевих правоохоронців, чоловік вигукував гасла українською, закликаючи присутніх навколо чоловіків повернутися в Україну та захищатися від росіян.

За словами Ніколенко, Генеральне консульство взаємодіє із польськими правоохоронцями, які розпочали розслідування, аби встановити причину та всі обставини трагедії. Консули також тримають на контролі надання медичної допомоги громадянину та встановлюють зв‘язок із його рідними.